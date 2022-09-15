苹果 iPhone 14 Pro 灵动岛可显示 30 多种信息，包括低电量提醒

IT之家 9 月 15 日消息，苹果 iPhone 14 Pro 系列新增的灵动岛功能还是比较具有创意的，随着媒体评测的解禁，我们对这一功能有了更多的了解。

据悉，目前灵动岛可以显示大约 30 种信息，包括来电提醒、AirPods 和其他配件被连接、Face ID 认证、Apple Pay、AirDrop、AirPlay、钱包应用中的车钥匙、用 Apple Watch 解锁 iPhone、充电和低电量提醒、铃声 / 静音模式切换、各种 NFC 互动、专注模式变化、快捷指令、飞行模式、SIM 卡提醒和 Find My 功能。

值得注意的是，当手机的电量降至 20% 时，无论是否连接充电器，屏幕中间不再显示恼人的低电量提醒。相反，低电量提醒会出现在灵动岛中，不需要用户采取任何操作。

IT之家了解到，灵动岛还允许用户与实时活动互动，如正在进行的电话、SharePlay 会话、音乐播放、计时器、苹果地图中的转弯指示、语音备忘录、屏幕录像和个人热点连接，音乐播放支持 Apple Music 和使用 Now Playing API 的第三方应用程序，灵动岛还支持使用 CallKit API 的第三方应用，如 WhatsApp 等。

灵动岛是 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型独有的，是一个药丸状的区域，取代了以前机型上的刘海。在软件的帮助下，灵动岛可以变形为不同的形状和大小，今年晚些时候，该功能还将支持第三方应用中的实时活动（Live Activities）。