明日正式发售，苹果 iPhone 14 Pro Max 拆解视频已出炉

IT之家 9 月 15 日消息，苹果本周发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列新机，新机上周五开始预购，首批订单将于明日到达客户手中。然而有些幸运儿已经提前拿到了新机，甚至现在已有博主放出了 iPhone 14 Pro Max 的拆解视频。

该拆解视频是由 YouTube 频道 PBKreviews 放出的，让我们对 iPhone 14 Pro Max 的内部构造有了大体的了解。虽然从外观上看 iPhone 14 Pro Max 与 iPhone 13 Pro Max 几乎相同（至少在息屏时），但在内部有一些明显的不同。

拆解视频显示，取下屏幕就已经可以看到新 iPhone 的大部分内部组件，打眼一看，大多数组件的布局看起来与 iPhone 13 Pro Max 很相似。有一个大的 L 型电池，左边是逻辑板，上面印有“A16 Bionic”字样。

这个新的逻辑板盖实际上是一块金属板，上面有石墨垫，可以传递和散去热量。苹果在发布会上曾称，所有 iPhone 14 机型都有着更好的散热系统，可以更长时间地维持高性能输出。

正如之前的报道，iPhone 14 Pro Max 的电池容量为 4323 毫安时，比 iPhone 13 Pro 的 4352 毫安时电池略小。当然，苹果公司声称，由于 A16 仿生芯片的优化，新机续航时间更长，这要归功于该芯片使用 4 纳米工艺制造。

今年 Pro 机型中很大不同的一点是新的 TrueDepth 摄像头，由 Face ID 传感器和前置摄像头组成。这次苹果将接近传感器放置在显示屏下方，这样所有的组件都能安装在一个比 iPhone 13 Pro 的刘海小 30% 的区域。

从拆解中我们可以看到，新的 TrueDepth 相机模块实际上要小得多，这使苹果能够打造出灵动岛。至于后置相机，iPhone 14 Pro Max 和上代一样有三个后置镜头，不过采用了新的 4800 万像素广角镜头，传感器要大得多，从内部也可以清楚地看到这一点。

IT之家了解到，其它一些值得注意的部件是卫星连接模块，此外没有 SIM 卡读卡器（该机为美版机型）。