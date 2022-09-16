马斯克称自动驾驶汽车是未来，但 7 成美国人不相信它

北京时间 9 月 16 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 等科技行业企业家认为，自动驾驶汽车将会淘汰常规汽车，但大多数美国人对此持谨慎态度。

▲ 马斯克一直在力推自动驾驶

保险平台 Policygenius 进行的一项最新调查发现，四分之三的美国人觉得驾驶或乘坐具有自动驾驶功能的汽车不安全。同样地，73% 的受访者在得知其他人驾驶的是自动驾驶汽车时也感到不安全。Policygenius 此次调查针对的是大约 1500 名 18 岁以上的美国居民。

“无论是因为路怒症、鲁莽驾驶还是车祸，很多人都不愿把视线从道路上移开，而依赖自动驾驶汽车，这是可以理解的，”Policygenius 持牌财产和意外险专家蕾切尔・布伦南 (Rachael Brennan) 表示，“随着自动驾驶汽车技术的不断进步，汽车公司和保险公司将需要解决一系列挑战，从帮助人们在路上感到安全，到应对新的保险影响，比如谁在自动驾驶汽车事故中负有责任。”

▲ 四分之三的美国人认为自动驾驶不安全

目前，福特、通用汽车和特斯拉等主要汽车制造商都在大力押注自动驾驶。去年，福特表示计划在自动驾驶技术上投入 70 亿美元，而通用汽车计划仅今年就在自动驾驶服务 Cruise 上投入 20 亿美元。相比之下，马斯克已经把自动驾驶和完全自动驾驶 (FSD) 功能打造成了特斯拉的标志。他曾多次表示，特斯拉将向公众发布一款完全自动驾驶的汽车，但是推出时间一推再推。特斯拉目前把 FSD 作为一项附加服务提供，售价 1.5 万美元的，或每月订阅费 199 美元，但该功能仍处于测试模式，仍然需要有执照的司机来监控车辆。

过去几年，自动驾驶技术多次占据了媒体的头条，但并不总是正面新闻。今年 6 月，美国国家公路交通安全管理局表示，已对数十起特斯拉事故展开调查，这些事故都是在使用自动辅助驾驶功能 Autopilot 启用时发生的。特斯拉车主和 Waymo 乘客也经常在社交媒体上发布自动驾驶漏洞的视频。