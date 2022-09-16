iPhone 14 / Pro 今日开售，苹果确认 iOS 16 存在漏洞影响新机激活

IT之家 9 月 16 日消息，苹果 iPhone 14 系列今日正式开售，此前首批预订新机的用户今天就能收到手机。不过苹果公司已经确认，激活新 iPhone 的用户可能会遇到一个问题，即在初始设置期间使用 Wi-Fi 无法激活设备，苹果称该问题“正在调查中”。

在 MacRumors 看到的一份备忘录中，苹果称，“iOS 16 有一个已知的问题，可能会影响到使用开放的 Wi-Fi 网络的设备激活”。为了解决这个问题，苹果表示，用户应该在初始化 iOS 时，在提示连接到 Wi-Fi 网络时选择“用 iTunes 连接到 Mac 或 PC”，然后返回到之前的屏幕，使用 Wi-Fi 再次尝试，直到激活成功。

IT之家了解到，苹果公司在备忘录中指出，目前没有官方修复措施，不得不说这个 Bug 的出现很不合时宜，因为今天全球用户开始收到他们的 iPhone 14 系列新机。

值得一提的是，苹果已经为 iPhone 14 系列推出了 iOS 16.0.1 更新，修复了设置期间的激活和迁移问题。如果在激活 iPhone 14 时遇到问题，可能需要用 Mac 或 PC 升级 iOS 16.0.1，以修复这个错误并激活新 iPhone。

此外，在一份支持文件中，苹果提醒新的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 用户，“iMessage 和 FaceTime 可能无法完成激活”，需要他们将新 iPhone 更新到 iOS 16.0.1。

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