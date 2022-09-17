哈佛大学研发出寿命 20 年、3 分钟充满电的电动汽车固态电池，正准备商用

IT之家 9 月 17 日消息，哈佛大学约翰 A. 保尔森工程与应用科学学院材料科学副教授李鑫实验室的工程师开发了一种新的固态电池，该电池能够循环 10000 次，最快可在三分钟内充满电，并且可持续使用二十年。相关研究结果已发表在 Nature 和其他期刊上。

初创公司 Adden Energy 现宣布已获得哈佛大学技术发展办公室授予的独家技术授权，以及哈佛大学技术开发办公室的独家资助，将用于推进这项这项革命性的技术，其目标是在未来三到五年内将这种手掌大小的软包电池商业化。

IT之家了解到，李教授与哈佛大学的博士生 Fred Hu、William Fitzhugh 和 Luhan Ye 一同在 2021 年创立了 Adden Energy。Primavera Capital 创始人兼董事长 Fred Hu 也是 Adden Energy 的创始人。

李在接受哈佛大学采访时说：“如果你想使车辆电气化，固态电池是必经之路。我们着手将这项技术商业化，因为我们自认为我们的技术与其他固态电池相比是独一无二的。我们已经在实验室里实现了电池寿命中的 5000 至 10000 次充电循环，而现在即使是同类中最好的电池也只有 2000 至 3000 次充电循环，而且我们不认为电池技术从实验室走向量产有任何限制。这可能是一个改变游戏规则的存在。”

相对于传统的锂离子电池，固态电池由于其复杂的制造工艺，目前各大车企虽然一直在努力实现应用，但到目前为止还无法全面转向固态电池技术，哪怕蔚来之前鼓吹的技术也是固液混合体。

此外，研究人员一直未能为其在电池中利用的材料找到理想的解决方案，而这仍然是电池领域发展的一个痛点。

现在，Adden Energy 从哈佛大学获得的资助，以及今年早些时候还拿到了 515 万美元融资，这有助于把最近成功的手掌大小的电池发展成一个成熟的上游工艺，有望产生一个新的、全面的电动车电池。

就目前来看，Adden 正准备商用的这种电池能够实现快至三分钟的充电速度，并在其生命周期内实现了超过 10000 次充放电循环，拥有较高的能量密度和稳定性，比锂离子电池的未来更有看点。

李和其他 Adden 公司的创始人都认为，开发固态电池可以帮助提高新能源汽车性价比，并进一步提高整个电动车市场的份额。

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