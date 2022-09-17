vivo X Fold + 折叠屏手机与 iQOO Neo7 SKU 曝光，后者最高 12+256GB 存储

IT之家 9 月 17 日消息，今年 4 月，vivo 推出了 vivo X Fold 折叠屏手机，售价 8999 元起。近日， vivo X Fold 迭代产品 ——vivo X Fold + 折叠屏手机已经现身工信部，并且有消息称该机将于本月底发布。今日，有博主曝光了 vivo X Fold + 折叠屏手机、iQOO Neo7 中端手机的 SKU 信息。

据数码博主 @数码闲聊站 透露，vivo X Fold + 折叠屏手机将在原有规格上新增华夏红配色。作为参考，此前发布的 vivo X Fold 拥有 12GB+256GB 和 12GB+512GB 两种存储规格，晴山蓝和梧桐灰两款配色。该博主还表示，iQOO Neo7 中端手机将拥有 8+128GB、8+256GB、12+256GB 三种存储规格，几何黑、印象蓝、波普橙三款配色。

该博主此前曾透露，vivo X Fold + 折叠屏手机将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，支持 80W 有线 + 50W 无线快充。同时，该机配备 4700mAh 双芯电池，拥有 2K+120Hz LTPO 全高刷大屏，采用双超声波屏下指纹识别方案，后置 50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。

iQOO Neo7 将采用 FHD + 分辨率 120Hz 刷新率的护眼电竞直屏，搭载联发科天玑 9000 + 处理器，配备 50MP IMX766V 大底主摄以及 120W 双电芯快充。其他方面，iQOO Neo7 还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC 和红外遥控功能。

据IT之家此前报道，vivo X Fold+ 折叠屏手机已经通过工信部入网认证，并且工信部公布了 vivo X Fold + 折叠屏手机的证件照。从外观来看，该机与 vivo X Fold 十分相似。