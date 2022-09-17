三星“长公主”李富真贷款 5 亿元缴纳遗产税，现为韩国女首富

IT之家 9 月 17 日消息，据韩联社报道，三星“长公主”李富真近日以所持三星电子股份作质押担保，贷款 1000 亿韩元（约合 5 亿元人民币），业界认为这笔贷款是用于缴纳遗产税。韩国舆论推测，李富真需缴纳的遗产税接近 13 亿元人民币。

韩国金融监督院 9 月 14 日发布的消息显示，李富真 8 月 19 日抵押 325.3 万股三星电子股票，从韩国投资证券公司获得这笔贷款，利率为 4.5%。此外在 2021 年 10 月，李富真抵押 253.2 万股三星电子股票，从现代汽车证券公司贷款 1000 亿韩元，今年 3 月以大宗交易方式出售 150.943 万股三星 SDS 股票套现。

IT之家了解到，李富真现年 52 岁，是已故三星会长李健熙的长女、新罗酒店社长，股票资产超过 280 亿人民币，为当今韩国女首富。她 1999 年嫁给三星普通员工任佑宰，一时轰动韩国社会，但这段婚姻在 15 年后告吹。

三星集团前会长李健熙于 2020 年在首尔病逝，李健熙遗产包括股票、房地产、美术品和现金等，总价值约高达 26 万亿韩元（约合人民币 1416 亿元），其中三星旗下子公司股票市值相当于 19 万亿韩元（约合 949 亿元人民币）。2021 年，李健熙的遗属申报遗产税 12 万亿多韩元（约合人民币 653 亿元），并申请分 5 年缴清。单看股票税额，李健熙遗孀洪罗喜 3.1 万亿韩元，长子李在镕 2.9 万亿韩元，长女李富真 2.6 万亿韩元（约合人民币 130 亿元），次女李叙显 2.4 万亿韩元。

据界面新闻报道，韩国是世界上遗产税税率最高的国家之一，其税率以 50% 为基础，部分企业实例中甚至可以达到 60%，而且与一般从遗产总额中扣除遗产税税额方式不同的是，韩国的遗产税继承需要向继承者额外征取这笔税款。