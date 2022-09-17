EVGA：由于 NVIDIA 的“不尊重”，从此不再生产显卡

IT之家 9 月 17 日消息，据 GamersNexus 和 JayzTwoCents 等媒体，英伟达最大 GPU 合作伙伴 EVGA 已邀请科技媒体工作者参加非公开会议，正式宣布退出这场游戏。至于为什么？EVGA 强调了英伟达的“不尊重对待”，而非财务问题。

这让一众外媒倍感震惊，因为目前正处于 Nvidia RTX 40 系列 GPU 发布会的风口浪尖，他们很可能会在下周的活动中推出 RTX 4090，而且 GamersNexus 在其报告中也有指出，EVGA 已经开发了许多 RTX 4090 原型。

该公司已确认不会推出 GeForce RTX 40 系列以及未来的任何英伟达显卡，同时也不会生产来自 AMD 或 Intel 等竞争对手的显卡。该公司已经完全停止生产该系列产品。只要 EVGA 的 CEO 不变，这个决定就一直不变。

EVGA 已经终止了与 NVIDIA 的关系。EVGA 将不再生产任何类型的显卡，与 NVIDIA 的关系恶化是原因之一（还有其他被略过的原因）。EVGA 目前不会探索与 AMD 或英特尔的关系，随着退出显卡市场，公司将立即进行缩减。客户仍将受到 EVGA 政策的保护，但 EVGA 将不再生产 RTX 或其他显卡。该公司已经制作了~20 张 EVGA RTX 4090 FTW3 显卡的 EVT 样品，但不会进行量产，并且已经关闭了所有与显卡有关的活动项目--包括 KINGPIN 显卡。 — Andrew Han，EVGA 首席执行官

IT之家了解到，EVGA 至少 75% 的收入仅来自 NVIDIA GPU，因此与 NVIDIA 断交真的需要很大决心，这对该公司来说是一个历史性的时刻。不过，EVGA 将继续销售其现有的 RTX 30 GPU 并将为该系列显卡提供售后服务。

对此，NVIDIA 已经提供了一份简短的声明：