苹果 iPhone 14 Pro 系列新增 VoNR 功能，通话时仍可保持 5G 连接

IT之家 9 月 17 日消息，9 月 8 日，苹果召开新品发布会，正式发布了 iPhone 14 / Pro 系列手机，该系列手机共有 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 四款机型，起售价 5999 元。在 iPhone 14 Pro 系列手机上，除了新增的灵动岛设计，苹果还增加了另一项新功能。

据“通信人家园”论坛上的网友讨论，苹果 iPhone 14 Pro 系列新增了 VoNR（超高清音视频通话）功能，用户可在蜂窝数据选项中的语音与数据界面，打开独立 5G 语音。值得一提的是，该功能仅在 iPhone 14 Pro 系列机型上才有，在 iPhone 14 系列、iPhone 13 / Pro 系列手机上皆没有该功能。

公开资料显示，VoNR 全称为 Voice over New Radio，即新空口承载语音，是 5G 网络的目标语音解决方案。在 VoNR 技术应用之前，进行语音通话会让手机驻网从 5G 回落到 4G，但 VoNR 技术支持 5G 数据和语音并发。

具体来说，使用 VoNR 技术不但可以缩短电话呼叫连接建立时间，还可以在大幅提升连接成功率的同时降低通话过程中可能存在的中断。此外，它还可以在通话过程中保持稳定而高速的 5G 数据连接，使游戏和视频体验不受到影响。

IT之家了解到，今年 4 月-5 月，中国移动、联通、电信三大运营商陆续宣布，将支持基于 5G SA 网络的 VoNR 相关功能，并将在全国各大城市陆续开启相关服务。