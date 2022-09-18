苹果 iOS 16.1 锁屏将为 iPhone 14 / Plus 及更旧机型带来实时活动体育比分，支持 iPhone 14 Pro / Max“灵动岛”

IT之家 9 月 18 日消息，苹果最近宣布，iOS 16.1 将启用一项新的实时活动功能，允许 iPhone 用户直接从锁定屏幕实时了解正在发生的事情，例如体育比赛或送餐订单。

在本周向开发人员和公共测试人员提供的 iOS 16.1 Beta 测试版中，苹果正在通过 TV 应用测试实时活动与体育比赛的集成。

IT之家获悉，在 TV 应用程序中，点击体育比赛的“关注”按钮会在该比赛的锁定屏幕上显示实时活动，包括实时更新的记分牌和逐场比赛的动作，例如棒球运动员三振出局。如下图，比赛的简短摘要也显示比分下方。

实时活动显示在 iPhone 13 及更早机型，还有 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 锁定屏幕底部。在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上，实时活动将出现在“灵动岛”的锁屏顶部 ——“灵动岛”是围绕 Face ID 传感器和前置摄像头的新药丸状区域，可以扩展并一目了然地显示系统警报和其他内容等。

苹果表示，iOS 16.1 将于今年晚些时候发布，为大众带来实时活动。对于体育运动，该功能将适用于美国、加拿大、澳大利亚、英国、巴西、墨西哥、日本和韩国的用户的 MLB 比赛，以及仅在发布时为美国和加拿大的用户提供 NBA 和英超联赛地比赛。

实时活动还支持在时钟应用程序中设置的计时器，而第三方应用程序也将支持该功能。一旦 iOS 16.1 RC 预览版可用，苹果表示开发人员将能够将支持实时活动的应用程序提交到 App Store 商店。