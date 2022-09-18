苹果 Apple Store 零售店采用新的 iPhone 14 Pro / Max“灵动岛”橱窗展示等

IT之家 9 月 18 日消息，苹果 iPhone 14 系列现在可以在 Apple Store 零售店购买，因为第一批预订也已经到达买家手中。除了此次发布，世界各地的 Apple Store 零售店开始采用 iPhone 14 Pro Dynamic Island （灵动岛）橱窗固定装置和其他店内设计更新来凸显新的设计。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的主要视觉变化是显示屏上的新灵动岛挖孔。iPhone 14 Pro 机型没有刘海凹槽，而是两个独立的打孔：一个形状像药丸，另一个是单打孔。然而，这两个打孔在软件系统中是被桥接在一起，以产生更长药丸的错觉。

苹果对 iPhone 14 Pro 的“灵动岛”设计描述：

灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项。地图、音乐 App 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过“实时活动”提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 App。灵动岛模糊了硬件和软件的界限，可灵活展开为各种形状，以便清晰呈现重要操作，如面容 ID 验证。

IT之家获悉，为庆祝 iPhone 14 Pro 的发布，苹果 Apple Store 正在采用新的灵动岛橱窗装置来迎接新机。在这些灵动岛固定装置中，苹果将每款 iPhone 14 Pro 机型放在基座上，展示颜色，当然还有新的显示屏设计本身。

网友 Parker Ortolani 在 Twitter 上分享的图片展示了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 的新橱窗展示。当然并非每一家零售店都有新的灵动岛橱窗设计。

在世界各地的 Apple Store 零售店内，苹果已经改进了其营销和形象，以庆祝新款 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 Apple Watch Series 8 的发布。

苹果还在加快推出 Apple Watch 演示单元的新设计，使用抛光不锈钢支架将它们提升到视线水平。这种新的基座设计从今年早些时候开始在特定商店进行试点，随着 Apple Watch Series 8 的推出，现在将在更多地点推出。

这些新的支架装置取代了苹果用于展示 Apple Watch 设计、颜色和饰面的桌面玻璃设计。