黄牛诉苦苹果 iPhone 14 倒贴 100 元出，但 iPhone 14 Pro Max 仍加价 600 元

IT之家 9 月 18 日消息，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

据钱江晚报・小时新闻报道，9 月 17 日西湖苹果 Apple Store 店前，一位黄牛诉苦，他之前加价 1800 元收的 iPhone 14 Pro Max，只加价 600 元卖出去了。另一位黄牛称拿到的都是苹果国行正品带保修，“iPhone 14 亏 100 元倒贴出，iPhone 14 Pro 加价 300 元，1TB 版的金色、白色 iPhone 14 Pro Max 加价 500 元，黑色和暗紫色加价 600 元。”该黄牛称，9 月 16 日早上苹果 iPhone 14 Pro Max 可加价 2800 元，当天下午加价也要 2500 元，第二天就跌成这样了。

IT之家获悉，在苹果 9 月 16 日上市销售之前，三款 iPhone 14 系列手机溢价在 200-4000 元不等，不同颜色、内存款式根据需求有不同幅度的涨价。其中，溢价最高的是 iPhone 14 Pro Max 紫色款，其 1TB 内存型号原价 13499 元，渠道现货价达到 17000 元以上。

不过现在随着 iPhone 14 系列的官方开售，黄牛渠道价快速下跌。

苹果 iPhone 14 Pro 系列上市销售第一天最高加价 2000 元多，但这种加价的情况只持续了几个小时。更尴尬的是，iPhone 14 现在已破发，线下实体店原价销售，然后赠送 200 元左右配件。在其他电商平台，苹果 iPhone 14 还有 500 元左右的优惠。