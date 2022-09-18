问界系列车型热销，赛力斯新能源汽车升级项目将入驻重庆两江新区

IT之家 9 月 18 日消息，昨日，赛力斯集团与重庆两江新区管委会签订战略合作协议。根据协议，赛力斯新能源汽车升级项目将入驻重庆两江新区龙兴智能网联新能源汽车产业园。

IT之家了解到，这并非两江新区与赛力斯集团的首次合作。2018 年，赛力斯两江智慧工厂投用，成为问界 M5 的生产基地。

赛力斯表示，此次赛力斯新能源汽车升级项目是按照中国制造 2025 标准，以数字化、智能化为核心驱动，结合大数据、物联网等新技术，运用数字孪生技术搭建的又一智能化生产基地。

据介绍，问界 M5 自今年 3 月开启交付后，创下新品牌单车型 87 天销量破万的最快纪录；问界 M7 从 7 月 4 日上市到交付，仅用时 51 天，刷新行业纪录。问界系列 8 月交付量达到 10045 辆，首次实现单月交付量破万，创造国内新能源汽车品牌单月交付破万最快的纪录。9 月初，首款纯电车型问界 M5 EV 上市，这也是继问界 M5、问界 M7 之后，双方在一年内推出的第三款新能源汽车产品。

此外，华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示，近年来华为和赛力斯展开了全面、深入、成功的合作。期待随着赛力斯汽车新能源升级项目的建成，为更多消费者带来真正的智慧出行体验，获得更大的市场成功。