赛力斯 2000 万元共同投资新能源产业链上下游优质标企业

IT之家 9 月 19 日消息，赛力斯今天发布公告，公司与控股股东小康控股、重庆渝富控股集团有限公司、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等签署合伙协议，共同投资“重庆渝新创能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。

该基金认缴出资总额为 5.53 亿元，主要对新能源产业链上下游优质标的企业，尤其是新能源（智能网联） 汽车、氢能、储能等重点领域在内的成长期、成熟期企业进行股权投资。公司作为有限合伙人出资 2000 万元，认缴比例为 3.62%。

IT之家获悉，9 月 17 日，赛力斯集团与重庆两江新区管委会签订战略合作协议。根据协议，赛力斯新能源汽车升级项目将入驻重庆两江新区龙兴智能网联新能源汽车产业园。

据介绍，问界 M5 自今年 3 月开启交付后，创下新品牌单车型 87 天销量破万的最快纪录；问界 M7 从 7 月 4 日上市到交付，仅用时 51 天，刷新行业纪录。问界系列 8 月交付量达到 10045 辆，首次实现单月交付量破万，创造国内新能源汽车品牌单月交付破万最快的纪录。9 月初，首款纯电车型问界 M5 EV 上市，这也是继问界 M5、问界 M7 之后，双方在一年内合作推出的第三款新能源汽车产品。