变相降价：特斯拉对月底前提车国产 Model 3 / Y 补贴 8000 元保费

IT之家 9 月 16 日消息，据特斯拉内部邮件显示，对于自 9 月 16 日到 9 月 30 日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，可享受 8000 元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价，澎湃新闻报道称特斯拉方面了解到消息属实。

据悉，该活动针对所有中国产特斯拉 Model 3 和 Model Y 全新车、展车及非全新车，补贴价均为 8000 元，在交付尾款时直接减免车价 8,000 元。

官网显示，目前特斯拉 Model 3 后轮驱动版售价 27.99 万元，高性能版售价 36.79 万元；Model Y 后轮驱动版售价 31.69 万元，长续航版售价 39.49 万元，高性能版售价 41.79 万元。

随着特斯拉上海工厂生产线于 7 月份完成改造升级，上海工厂的年产能也达到了 75 万辆，中国市场上特斯拉 Model 3 和 Model Y 车型的提车周期大大缩短。目前，Model Y 后轮驱动版提车最快，交付周期仅 1-4 周，而 Model 3 和其他版本 Model Y 交付周期均为 6-10 周或更长。

IT之家了解到，在今年特斯拉第二季度财报电话会议上，马斯克曾回应特斯拉价格问题称，“我认为通胀将在年底前下降，希望在那个时候我们可以稍微降低车价。”有业内人士预测，特斯拉中国将会在 10 月左右迎来一次久违的降价。