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特斯拉中国 Model 3、Model Y 所有车型最短预期交付时间均缩短至 1 周

2022/9/16 16:47:21 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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感谢IT之家网友 航空先生 的线索投递！

IT之家 9 月 16 日消息，特斯拉中国官网最新信息显示，Model 3、Model Y 的所有车型最短预期交付时间均缩短至 1 周。

其中，Model 3 包括后轮驱动版（补贴后起售价 27.99 万元）和高性能版（起售价 36.79 万元）两款车型。

  • Model 3 后轮驱动版（预计交付日期：1-8 周）：CLTC 综合工况续航里程为 556 公里，最高时速为 225 公里 / 时，百公里加速为 6.1 秒。

  • Model 3 高性能版（预计交付日期：1-10 周）：CLTC 综合工况续航里程为 675 公里，最高时速为 261 公里 / 时，百公里加速为 3.3 秒。

Model 3

IT之家了解到，特斯拉 Model Y 则包括后轮驱动版（31.69 万元）、长续航版（双电机全轮驱动，39.49 万元）、高性能版（双电机全轮驱动，41.79 万元）三款车型。

  • Model Y 后轮驱动版（预计交付日期：1-4 周）：CLTC 综合工况续航里程为 545 公里，最高时速为 217 公里 / 时，百公里加速为 6.9 秒。

  • Model Y 长续航版（预计交付日期：1-10 周）：CLTC 综合工况续航里程为 660 公里，最高时速为 217 公里 / 时，百公里加速为 5.0 秒。

  • Model Y 高性能版（预计交付日期：1-10 周）：CLTC 综合工况续航里程为 615 公里，最高时速为 250 公里 / 时，百公里加速为 3.7 秒。

Model Y

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关键词：特斯拉

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