特斯拉中国 Model 3、Model Y 所有车型最短预期交付时间均缩短至 1 周

IT之家 9 月 16 日消息，特斯拉中国官网最新信息显示，Model 3、Model Y 的所有车型最短预期交付时间均缩短至 1 周。

其中，Model 3 包括后轮驱动版（补贴后起售价 27.99 万元）和高性能版（起售价 36.79 万元）两款车型。

Model 3 后轮驱动版 （预计交付日期：1-8 周）：CLTC 综合工况续航里程为 556 公里，最高时速为 225 公里 / 时，百公里加速为 6.1 秒。

Model 3 高性能版（预计交付日期：1-10 周）：CLTC 综合工况续航里程为 675 公里，最高时速为 261 公里 / 时，百公里加速为 3.3 秒。

IT之家了解到，特斯拉 Model Y 则包括后轮驱动版（31.69 万元）、长续航版（双电机全轮驱动，39.49 万元）、高性能版（双电机全轮驱动，41.79 万元）三款车型。