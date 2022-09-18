警告：苹果 iPhone 14 Pro / Max 升级 iOS 16.1 Beta 后 GPS 无法正常工作

IT之家 9 月 18 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 新品手机已上市，其中 iPhone 14 Pro 系列还推送了 iOS 16.0.1 正式版。与此同时，苹果已马不停蹄开始测试 iOS 16.1 Beta。不过升级新版后，iPhone 14 Pro 系列遇到了一个 GPS 问题。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 在升级 iOS 16.1 Beta 测试版后，GPS 在许多用户的设备上无法正常工作。任何依赖位置跟踪的用户现在都应该避免使用 iOS 16.1 Beta 测试版。

IT之家获悉，测试版软件通常会有错误 Bug，但此问题影响到 iPhone 的核心功能，大家还需要特别注意。已安装 iOS 16.1 测试版的 iPhone 14 Pro 用户必须降级到 iOS 16.0.1 或等到稍后的 iOS 16.1 测试版修复该问题才能恢复 GPS 功能。该错误 Bug 的原因尚不清楚。

与 Apple Watch Ultra 一样，iPhone 14 Pro 机型也支持双频 GPS。这意味着 iPhone 可以接收来自在传统 L1 频率和更高 L5 频率上运行的 GPS 卫星信号，可以更好地穿越建筑物和树木等障碍物。这两个信号的组合将提高地图应用程序的定位精度等等。

苹果 iPhone 14 标准版和 iPhone 14 Plus 不支持双频 GPS。