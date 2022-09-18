追赶腾讯索尼：微软 Xbox 将继续收购游戏工作室，动视暴雪不是最后一个

IT之家 9 月 18 日消息，微软 Xbox 游戏主管表示，该公司对进一步收购持开放态度，因为微软希望将 Xbox 变成该行业的“主要参与者”。

在接受 CNBC 采访时，微软 Xbox 老板 Phil Spencer 被问及微软是否打算在等待监管部门批准完成与动视暴雪的 687 亿美元合并时暂停收购工作。

“这是一个竞争如此激烈的市场，我不认为我们可以暂停任何事情，”Phil Spencer 回应道。“腾讯是目前全球最大的游戏公司，他们继续大力投资游戏内容和游戏创作者。索尼拥有比我们今天在游戏领域更大的业务，他们也在继续投资。”

“当你看到我们所做的投资时，这是高度竞争的市场，”他继续说道。“我们努力成为这里的主要参与者。我们希望为玩家提供出色的内容，并且我们将保持活跃，无论是投资于我们已经在制作人们熟知和喜爱的出色游戏的内部团队，还是建立新的合作伙伴关系。”

“我喜欢来到东京的其中原因是能见到开发者，我们与 Kojima Productions 等建立了新的合作伙伴关系，以及与我们现有的一些合作伙伴和独立创作者讨论想要打造的游戏，”他说。

“如果项目变成收购性并购工作，我们也会积极参与其中。所以，我们的工作永远不会结束。这是一个竞争激烈的市场，我想确保 Xbox 处于创新和竞争的最前沿。”

在游戏行业日益整合的时期，由于对反垄断问题的担忧，微软计划收购动视暴雪目前正受到全球监管机构的审查。

英国监管机构竞争与市场管理局（CMA）周四表示，由于存在一些担忧，其对该交易的调查已正式扩大到更深入的第二阶段。

值得注意的是，其担心合并可能会对 索尼 PlayStation 的竞争能力产生影响，因为这笔交易将使微软获得《使命召唤》系列的所有权。

索尼对这一消息表示欢迎，称微软控制《使命召唤》等游戏“将对玩家和游戏行业的未来产生重大负面影响”。

IT之家获悉，在回应英国 CMA 声明时，微软 Xbox 表示“鉴于其市场领先的游戏机地位，微软从 PlayStation 中移除《使命召唤》的商业意义为零。”

Phil Spencer 还告诉 CNBC，微软目前没有提高 Xbox 主机价格的计划，但不排除将来会改变。