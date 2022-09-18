微软 Win11/10 Teams 会议全面启用语言翻译选项，但需要专业口译员

IT之家 9 月 18 日消息，微软希望 Windows 11 和 Windows10 等平台上的协同办公软件 Teams 成为世界各地所有专业人士的理想交流应用程序，这意味着可以连接不同语言的用户。微软近期开始为 Teams 提供语言翻译选项。

“在微软，我们为各种各样的全球客户提供服务，包括以多种语言举行会议的政府机构、跨国和多语言公司、与世界各地的供应商合作的企业等等，”Microsoft Teams 会议首席 PM 经理 Shalendra Chhabra 说。“此功能旨在支持需要在虚拟世界中跨语言进行交流的客户和用户。”

根据 Chhabra 说法，一旦组织者安排了会议，该选项将涉及邀请“专业口译员”参加会议，组织者必须设置源语言和目标语言。语言翻译功能还将允许组织者从下拉选项中选择专业翻译。但是请注意，微软不会提供这些翻译器。相反，公司将不得不雇用自己的口译员，他们将被添加到口译员下拉菜单中，并通过桌面版或 Web 版 Teams 加入会议。

另一方面，如果会议涉及多种源语言的翻译，组织者可以通过选择“添加更多口译员”选项来添加更多翻译员。根据微软的说法，组织可以使用多达 16 种不同的语言对（例如，将法语翻译成西班牙语算作一个语言对）。除此之外，组织者可以执行的解决方案是将参与者提升为口译员的角色，让这些人对他们的领域术语和语言有更多的了解，以更好地解释会议。

IT之家获悉，用户还可以在会议期间选择他们想要收听的语言频道，口译员的翻译将以比主讲人更大的音量传递。目前，微软 Teams 支持频道会议、定期会议、网络研讨会以及最多 1000 人参加的会议。遗憾的是，仍然不支持分组讨论室。此外，录制会话将不包括口译员。