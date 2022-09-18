谷歌 Chrome 浏览器 Canary 正测试类似微软 Edge 的侧边栏搜索

IT之家 9 月 18 日消息，微软去年在 Edge 浏览器中引入了侧边栏搜索，为用户提供网络结果，如定义、图像、有用链接以及与该查询相关的任何内容。谷歌现在正为 Chrome 开发与侧边栏搜索相同的功能，Chrome Canary 用户可启用相关 flag 后使用。

IT之家获悉，侧边栏搜索功能允许突出显示网页中的任何文本，以便在网络上查找有关它的更多信息，而无需打开新标签。搜索结果显示在当前网页右侧的窗格中，可显示所有相关链接、图像、定义、视频以及与该文本相关的所有内容。

微软 Edge 用户已经用上该功能。现在，Chrome Canary 用户也可以快速搜索而不会分心。Chrome Canary 侧边栏搜索与 Edge 完全相同。用户需要做的就是选择一个文本，然后右键单击它。这样做会带来上下文菜单，可以在其中找到一些名为“在 Google 上搜索...”的选项。现在，用户可以单击选项以显示侧窗格，其中包含与突出显示的文本相关的所有相关信息。

但在执行上述任何步骤之前，请记住 Chrome 侧边栏搜索默认情况下未启用，需要先按照以下步骤启用相关 flag：

打开 Chrome Canary

在 URL 栏中输入“Chrome://flags”

在“Search flags”框中键入内容：Search web in side panel

单击启用，然后重新启动浏览器

谷歌 Chrome Canary 侧边栏搜索似乎暂时只对部分用户可用。

据 Reddit 用户称，谷歌还将在上下文菜单中引入另一个选项，该选项将打开一个新选项卡，而不是显示侧面板。