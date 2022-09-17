Android 端 Chrome 浏览器新特性：重返无痕标签页需指纹验证

IT之家 9 月 17 日消息，2020 年，谷歌开始在苹果 iOS 上的谷歌 App 增加“Privacy Screen（隐私屏幕）”功能，用户可以将 App 设置成经过人脸认证或者指纹识别后，才能打开 App。近日，谷歌为 Android 端的 Chrome 浏览器也增加了类似的新特性。

据 9to5Google 今日报道，在 Android 端的 Chrome 浏览器上，谷歌新增了锁定无痕标签页的功能。当用户打开无痕标签页并退出 Chrome 浏览器时，Chrome 浏览器会锁定这些无痕标签页。如果用户想要重新打开这些无痕标签页，就要通过指纹识别或密码认证。

在解锁无痕标签页的下方，拥有打开其他标签页的选项，这意味该功能在不耽误浏览器正常使用的前提下，可有效保护个人隐私。据悉，谷歌 Chrome 浏览器目前还没有正式上线该功能，但用户可以通过访问“chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android”页面来提前打开该功能。如果用户想要关闭该功能，可在设置-安全和隐私-锁定无痕标签页中关闭。

IT之家了解到，在 iOS 端，该功能已经可以在 Google Drive、Search、Fi、Chrome 和 Authenticator 等 App 中使用。