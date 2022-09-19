类似微软 Edge，谷歌 Chrome 浏览器正测试自动填充密码新安全功能

IT之家 9 月 19 日消息，谷歌 Chrome 可能会获得类似于微软 Edge 的侧边栏搜索功能。这将允许用户突出显示网页中的任何文本，以在网络上查找有关它的更多信息，而无需打开新标签。搜索结果显示在当前网页右侧的窗格中，显示所有相关链接、图像、定义和视频。

现在，谷歌 Chrome 似乎也将获得另一项微软 Edge 功能，属于安全性增强。

微软 Edge 浏览器实际上提供了“使用设备密码登录”设置。IT之家获悉，当用户在表单中自动填充密码时，这会增加新的安全层，它会在自动填充密码之前提示用户输入设备凭据。从本质上讲，设备凭据可充当用户通过 Edge 浏览的任何网站上自动填充凭据的一种主密码。不过，这不是微软 Edge 的默认设置，需要用户自行启用。

Leopeva64 发现谷歌 Chrome Canary 已提供类似功能。

谷歌 Chrome 通过让 Windows 对话框准确地告诉用户正在授予自动填充访问权限的网站，对 Edge 上的实现进行了一些改进。

该功能会更加安全，同时也是可选的，这意味着如果用户不想在每次自动填写密码时都被提示打扰，可以将浏览器保存为默认配置。