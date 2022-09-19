谷歌“随机”转账 25 万美元给漏洞悬赏用户，官方回应称“人为错误”

北京时间 9 月 19 日消息，谷歌公司发生一起乌龙事件，谷歌意外地给一位博客和安全工程师转账近 25 万美元（约合人民币 174 万元），当事人表示等待将近一个月才收到公司的回复。针对此次乌龙事件，谷歌方面表示是“人为错误”。

安全工程师山姆・库里在推特上表示，这家科技巨头“随机”向他转账了 249,999 美元，并且距离他收到这笔转账已经过去了超过三周时间。

▲ 图源：推特截图

他补充说，自己没花这笔钱，而是等公司自己发现并主动联系他。他还告诉媒体，为了避免给这笔钱交税，他可能还需要把钱转到另一个账户。

谷歌发言人随后发表声明称：“团队最近由于人为错误向错误的一方支付了一笔款项。我们感谢受影响的合作伙伴迅速向我们通报了这一情况，我们正在努力纠正。”

据了解，安全工程师山姆・库里为包括谷歌在内的公司进行“漏洞悬赏”工作，通过查找公司软件中的漏洞获得报酬。不过，他并不认为他为谷歌工作和这笔天上掉下来的款项之间存在联系。

上月发生了一起类似事件，全球最大的加密货币交易平台之一 Crypto.com 在 2021 年 5 月向住在澳大利亚女子不慎转账 1000 万美元，直到 7 个月后的年终审计才发现这个错误，而当时她已经利用这笔钱购置了豪宅。