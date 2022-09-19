王化回应小米 13 系列网传真机图：稍微有点草率了

IT之家 9 月 19 日消息，近日，名为 Xiaomi Update Philippines 的推特账户晒出了一张图片，展示了一款搭载 MIUI 14 的手机，并且该账户称这款新机为小米 13 Pro。

从图中可以看到，该机运行基于 Android 13 的 MIUI 14 0818.001 开发版，配备 12GB 内存，采用居中挖孔曲面屏。

今日，数码博主 @数码闲聊站 表示：“小米 13 系列怎么都走到传真机图环节了，可惜各种细节都对不上，鉴定为 P 图。”

同时，小米集团公关部总经理王化转发并评论了这条微博，他表示：“稍微有点草率了”。在回复网友评论时，王化称小米 13 系列网传真机图“应该说太假了，IMEI 号都是假的”。对于小米 13 系列的进度，王化表示自己目前也还没有摸到真机，并称“这才哪到哪”。

据 @数码闲聊站 9 月 7 日爆料，小米 13 标准版目测采用 6.36 英寸超窄边框直屏。同时，该机的工程机搭载了国产护眼柔性屏，资料显示为 FHD + 分辨率，因此预计小米 13 标准版分辨率为 1080p 或 1.5K。

影像方面，该博主曾在 9 月 6 日透露，小米 13 系列工程机拥有三颗 5000 万像素摄像头和两颗 5000 万像素摄像头 + 另一摄像头版本，该系列机型的副摄多采用 5000 万像素摄像头，并且主摄和中长焦有所升级。同时，较晚发布的小米 13 Ultra 预计会将新模组和部分传感器再进行升级。

续航方面，该博主 7 月份曾透露，小米 13 系列的工程机采用了多极耳单电芯方案，搭载自研快充 IC 加持的百瓦大电池，并且该系列将全员 50W 满血无线充电。

IT之家了解到，小米 12S 标准版采用 6.28 英寸 2400×1080 分辨率 120Hz 高刷 OLED 屏幕曲屏，搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器。该机内置 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 无线反充。

小米 12S Pro 采用 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器。该机内置 4600mAh 电池，支持 120W 有线快充、50W 无线快充、10W 无线反充。