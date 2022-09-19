拼多多 919 补贴节来袭，苹果 iPhone 14 系列最高直降 500 元

要说最近数码圈有什么大事，那肯定就是苹果 iPhone 14 系列的发布和上市了。喜欢 iPhone 的朋友们是否已经入手了呢？如果你想买还没买，那么恭喜你，你将迎来一次低价首发冲 iPhone 14 的福利。

要问这福利福利是谁提供的，那只能是拼多多了。

即日起，拼多多秋季 919 补贴节已经正式开启。大额狂补别错过，全场限时狂撒最高 70 元券包！叠券后价更低！刚刚发布的 iPhone 14 系列最高补贴 500 元！抢到即赚！！

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除了 iPhone 14 系列，这次拼多多 919 补贴节还有海量大牌正品喜迎福利补贴，大家可以尽情挑选。IT之家也为大家精心整理了一份好物清单，供大家参考。

话不多说，下面我们就开始吧。

一、苹果新品福利专区

1、iPhone 14 和 iPhone 14 Pro

苹果在 9 月 8 日举行了秋季新品发布会，推出了包括 iPhone 14 系列在的一波新品，并已在 9 月 16 日开售。好消息是，目前 iPhone 14 系列已经光速加入百亿补贴 919 活动的补贴大军，所以想买新 iPhone 的朋友别错过！具体来说，这次 919 补贴节，iPhone 14 系列的价格为：

128GB 版 iPhone 14 券前仅需 5599 元起，比官网直降 400 元；

256GB 版 iPhone 14 Pro 券前仅需 8399 元起，比官网直降 500 元。

今年的 iPhone 14 整体设计与 iPhone 13 相同，搭载 6.1 英寸 Retina XDR OLED 显示屏，具有原彩显示、触觉触控和高达 1200 尼特的峰值亮度。在内部，iPhone 14 仍采用 A15 仿生芯片，但提供了比 iPhone 13 更高的性能。

而 iPhone14 Pro 变化较大，拥有重新设计的原深感摄像头阵列，可提供“灵动岛”这一独特的交互方式，6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏更亮，并具有 AOD 显示的功能。其搭载的 A16 芯片是第一款基于 4nm 工艺的 Apple 芯片，拥有 160 亿个晶体管。另外，iPhone 14 Pro 的后置主摄多年来首次从 1200 万像素升级到 4800 万像素四合一传感器，此外也支持通信卫星发送的紧急消息的功能。

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2、AirPodsPro 2

除了 iPhone 14，苹果也推出了新一代 AirPodsPro，它可以说是 iPhone 的好搭档，在拼多多 919 补贴节活动期间，第二代 AirPodsPro 也迎来了福利，官网价 1899 元起 ，现在补贴价只需要 1599 元起。可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

AirPods Pro 2 搭载全新 H2 芯片，降噪能力可高达上一代 AirPods Pro 的两倍。同时它采用全新的低失真度音频驱动单元和定制放大器，可在更广泛的频率范围内提供更浑厚的低音和无比通透的音质。音质方面，个性化空间音频可以让 AirPods 提供更具沉浸感的聆听体验。

续航方面，新款 AirPods Pro 比上一代增加 1.5 小时聆听时间，在主动降噪模式下，聆听时间最长可达 6 小时。此外，AirPods Pro 配备全新设计的抗汗抗水充电盒，并包含挂绳孔，让设备随时触手可及。

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二、安卓手机福利专区

3、小米 12S Pro

抛开 iPhone 14 系列，安卓手机阵营里也有很多不错的产品可选，比如这款小米 12S Pro，官网价 4358 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价只需 3909 元起，可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

这款小米 12S Pro 搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，跑分超 110 万，支持动态性能调度技术，屏幕方面则采用了一块 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，局部峰值 1500nits 亮度，120Hz 刷新率支持 LTPO 2.0。

小米 12S Pro 的一大卖点是影像，它搭载了与徕卡合作的专业光学镜头，5000 万像素广角主摄，索尼 IMX707 传感器加持，同时还有 5000 万像素 2 倍光学变焦人像主摄以及 5000 万像素超广角主摄，更联合徕卡呈现两种画质，都给你原汁原味的徕卡影像。

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4、荣耀 X30

上面是一款定位高端的安卓手机，如果你需要入门级的性价比产品，这款荣耀 X30 则可以成为你考虑的选项。这款手机官网价 1299 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价只需 1199 元起，可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

荣耀 X30 采用 6.81 英寸 120Hz 屏幕，采用轴线对称的美学构图、高光星环设计、3D 哑光纹理机身、别具匠心的双环设计，外观惊艳。同时这款采用骁龙 695 5G 处理器，内置 4800mAh 大电池，支持 66W 快充，30 分钟可充电 80%，电池采用安全防伪芯片，3 重硬件识别、5 重安全设计。

其它方面，荣耀 X30 采用 4800 万像素摄像头，智慧运存扩展技术可让运行内存扩展 2GB，荣耀核心技术 DNA Link Turbo X 加持，加载更快，观看视频时更流畅；系统级的抗老化调优，36 个月持续流畅，还有手势放大、色彩矫正、屏幕朗读功能加持。

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三、电脑福利专区

5、宏碁暗影骑士擎 Pro

眼下正值开学季，相信有很多朋友正在挑选适合自己的电脑，这里IT之家也为大家推荐两款笔记本，首先是游戏本宏碁暗影骑士擎 Pro，这款笔记本官网价 7300 元起 ，拼多多 919 补贴价只要 6998 元起，可叠券，以页面价格为准，喜欢玩游戏的朋友赶紧冲起来吧。

具体看这款笔记本，它搭载第 12 代英特尔酷睿 i5-12500H 处理器，拥有 12 核 16 线程，4.5GHz 至高睿频，同时还有英伟达 GeForce RTX3060 独立显卡加持，140W 功耗释放，可以让你在绝大部分游戏中都游刃有余。此外，这款笔记本还配备 15.6 英寸 165Hz 高刷新率的屏幕，支持 DC 调光，7mm 微边框，让你在游戏中清晰地洞察细节，胜利就在眼前。

同时，宏碁暗影骑士擎 Pro 拥有全新科幻的外观设计，独特的转轴设计让其可单手开合，表面霓虹彩绘，个性十足。键盘方面，这款游戏本配备了四区域 RGB 背光键盘，全尺寸方向键 + 数字小键盘能够应对更多的输入需求。

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6、惠普星 14 青春版

如果你不喜欢玩游戏，平时使用电脑主要是学习、处理工作任务和轻度娱乐，那么这款惠普星 14 青春版轻薄本相信会比较适合你，其官网价 4099 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价只需 3342 元起，可叠券，以页面价格为准。

惠普星 14 青春版搭载英特尔 11 代酷睿 i5-1135G7 处理器，配备锐炬 Xe 核心显卡，基于全新 Xe 显卡架构，可为轻薄本在创作、游戏和娱乐方面实现创时代的图形显示和生动的媒体性能。同时它还拥有 16GB DDR4 高频内存和 512GB PCIe 大容量固态硬盘。

惠普星 14 青春版还拥有轻薄的机身设计，厚度只有约 17.9mm，14 英寸的屏幕左右边框窄至 6.5mm，顶部双麦克风加持，以及 720P 摄像头，更支持长续航，9 小时续航，配合快充技术，45 分钟充电 50%，随时待命，全新小型充电器，携带便捷。

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四、数码配件福利专区

7、罗马仕 PHO20 充电宝

在配件福利专区，小编首先为大家推荐一款罗马仕 PHO20 充电宝，这款产品官网价为 129 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价只需 118.9 元起，可叠券，以页面价格为准。

这款充电宝为 20000mAh 容量，兼容 PD、QC、SCP、FCP 等协议，支持 22.5W、18W、15W、10W 等功率输出。同时，这款充电宝还配备一块智能数字显示屏，数字显示可以切换查看剩余电量、电压和电流，支持 18W 快充输入，6 小时可充满自身。

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8、iQOO 极风散热背夹 Pro

现在很多人喜欢用手机玩游戏，而玩游戏的过程中，难免发热甚至发烫，从而对手机帧率产生影响。这时候，你需要一套散热背夹来压制手机的热量，所以小编为大家推荐了这款 iQOO 极风散热背夹 Pro，其官网价 148 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价只需 140.5 元起，可叠券，以页面价格为准。

iQOO 极风散热背夹 Pro 可以借助更大散热面和更强气流系统，令制冷性能相比前代大幅提升 41.4%，温度最低可降至-1.5℃。让手机持久锁定低温，游戏满帧运行。同时它新增 LED 温度监视器，可实时显示散热面温度。从烫手快速降至常温，高效散热肉眼可见。

iQOO 极风散热背夹 Pro 还全面升级了低风噪气流系统，通过优化扇叶转动平衡和全新导流结构，提升风量和风压的同时实现超低噪音表现。此外，双 Type-C 接口的贴心设计，让你边玩边充，酣畅游戏不断电。

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五、游戏和美食福利专区

9、任天堂 Switch OLED 亚太版

对于喜欢玩游戏的朋友来说，除了游戏本、台式机这类的设备，掌机也是很好的选择，比如任天堂 Switch OLED 亚太版，官网价 2858 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价只需 1998 元起，可叠券，以页面价格为准。

新一代 Switch OLED 采用了 7 英寸的 OLED 屏幕，是目前屏幕尺寸最大的版本。同时 Switch OLED 还采用了效果更好的扬声器，内置储存空间也从 32GB 升级到 64GB，机身后部的支架也更大，续航方面和此前的续航加强版相似，整体可玩性明显增强。

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10、五粮液第八代普五 500ml 白酒单瓶装

最后为大家推荐的是一份美食，五粮液第八代普五 500ml 白酒单瓶装，官网价 1029 元起 ，拼多多 919 补贴节活动价 929 元起，可叠券，以页面价格为准。

五粮液大家都知道的，拥有一个多世纪的品牌沉淀，全新第八代五粮液集合了五粮液的气韵、精髓，香气悠久，味醇厚，入口甘美，入喉净爽，各位协调，恰到好处。

同时，第八代普五瓶身配色迎来升级，双色递进，尽显低奢，同时还有立体烤标，更有质感，外加曲线的瓶身，柔和通透。

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结语

上面就是这次拼多多百亿补贴 919 补贴节小编为大家整理的好物清单，怎么样，是不是感觉钱包已经蠢蠢欲动了呢？

当然，也许大部分专业剁手党已经早就想好自己要买什么了，那么你只需要点击下方链接，进入百亿补贴主会场，先领取 70 元的大额券包，然后就可以尽情搜索自己想要的好物了。

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最后值得一提的是，大家在百亿补贴中看到的均为各大品牌授权的正品好货，拼多多还特别引入了品质保险，产品质量都值得信赖，小伙伴们可放心购买。

不说了，小伙伴们赶紧动起来吧。