苹果 iPhone 14 Pro 相机在第三方 App 中出现画面模糊和抖动问题，还有震动嗡嗡声

IT之家 9 月 19 日消息，综合外媒 9To5Mac 和 Apple Insider 报道，有部分苹果 iPhone 14 Pro 系列用户称，第三方 App 使用相机时出现了画面模糊和抖动问题，同时伴随着物理的嗡嗡声。

用户报告称，Snapchat、TikTok 和 Instagram 等流行的第三方 App 都出现了该问题，且似乎是和 OIS 光学防抖有关。

从下面的视频可以看到这一问题，似乎是由于光学防抖与第三方 App 不兼容，导致镜头自己乱晃，并发出奇怪的声音。

IT之家了解到，该问题目前仅限 iPhone 14 Pro 系列机型在第三方 App 中使用相机，因此大概率为软件问题，我们可以等待后续苹果或者第三方 App 推送更新解决。

苹果 iPhone 14 Pro 系列全新搭载了 4800 万像素的广角主摄，支持四合一像素技术，24 毫米焦距，ƒ/1.78 光圈，还有第二代传感器位移式光学图像防抖功能。同时还搭载了全新 1200 万像素超广角摄像头（单位像素大小为 1.4 微米）。

同时 iPhone 14 Pro 有一枚 1200 万像素 3 倍长焦镜头，ƒ/2.8 光圈。另外通过主摄的 4800 万像素四合一传感器，iPhone 14 Pro 还支持 2 倍变焦，同样拥有丰富的细节。