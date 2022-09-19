苹果手表 Apple Watch Ultra 国行进入“准备发货”状态：6299 元，9 月 23 日开售

IT之家 9 月 19 日消息，在 iPhone 14 新品发布会上，除了 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE 2 之外，苹果还推出了更加高端且主打坚固耐用型的 Apple Watch Ultra，售价 6299 元。

据IT之家网友反馈，和 AirPods Pro 2 无线耳机一样，Apple Watch Ultra 国行进入“准备发货”状态，将在 9 月 23 日首日送达。苹果处理页面显示，“我们正在准备订单发货。发货后我们会尽快通过电子邮件或 iMessage 告知你送货信息。”

近期，苹果宣布推出 Apple Watch Ultra，采用大胆的全新设计，并新增为耐力型运动、野外探索与冒险活动打造的多种功能。Apple Watch Ultra 采用 49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜，配备迄今面积最大、亮度最高的 Apple Watch 显示屏。可自定义的操作按钮方便用户快捷使用多种实用功能。

Apple Watch Ultra 拥有所有 Apple Watch 中最出色的电池续航表现，在正常使用条件下最长可达 36 小时。此外，通过全新的低功耗设置，电池续航时间更可延长至最高 60 小时，适合连续多日佩戴使用。专为 Apple Watch Ultra 大面积显示屏设计的“寻路者”表盘包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达 8 项复杂功能的空间。Apple Watch Ultra 同时带来 3 款新表带：野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带，分别以独特设计为每一场冒险提供安全舒适的佩戴体验。