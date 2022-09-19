苹果高管回应恼人的 iOS 16 复制粘贴许可弹窗：“绝对出乎意料的行为”

IT之家 9 月 19 日消息，苹果已经回应了用户对 iOS 16 中令人讨厌的弹出窗口的投诉。如果应用程序想要访问剪贴板以粘贴文本、图像等，则需要请求用户许可。

新的弹窗提示被添加到 iOS 16 中，作为保护用户的新隐私措施，要求应用程序请求访问剪贴板的权限，剪贴板可能包含敏感数据。然而，当用户安装 iOS 16 后，该提示已成为烦恼，因为每当他们希望将某些内容粘贴到应用程序中时，它都会不断地请求许可。

由于用户对该行为的不满情绪高涨，苹果终于做出了回应，称不断弹出窗口并不是该功能的预期工作方式。网友 Kieran 向 Craig Federighi 和蒂姆・库克发送了一封电子邮件，抱怨不断提示的弹窗，并主张苹果对待剪贴板的访问，就像 iOS 系统对待第三方 App 对位置、相机、麦克风等访问一样。

苹果高级经理 Ron Huang 加入了电子邮件讨论，称不应在每次用户尝试粘贴时出现弹出窗口。“这绝对不是预期的行为，我们会追查到底，”Ron Huang 补充说，这种行为没有在苹果内部看到过，但很多用户经历了这一频繁弹窗行为。

在回应“允许每个应用程序设置应用程序中添加剪贴板访问权限”的建议时，Ron Huang 表示这将做出“很好的改进”，并补充说苹果“当然需要修复，并使邮件等应用程序在没有频繁请求许可下正常工作设置，但对于用户想要与之共享数据的应用程序（即使他们没有启动它）仍然很有帮助。” “敬请期待，”他补充道。

IT之家获悉，在 2021 年 1 月 29 日的“经过身份验证的界面元素交互”专利申请中，Ron Huang 被列为该特征的几位发明者之一。

剪贴板访问错误是苹果需要在 iOS 16 更新中修复的几个功能之一，包括电池过度消耗报告以及 iPhone 14 Pro 型号在从旧款 iPhone 传输数据后卡死的问题。现在，苹果已经在测试 iOS 16.1 Beta 新版本。