苹果 AirPods Pro 2 无线耳机美国新订单发货延迟已长达 2-3 周

IT之家 9 月 19 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 新品手机已上市，而下一步 Apple Watch Ultra 和 AirPods Pro 2 也已开启预售，并将在 9 月 23 日起在零售店发售。
苹果 AirPods Pro 2 具有许多新功能，包括改进的音频质量、更长的电池续航、高达 2 倍的主动降噪功能、Find My 对充电盒的支持、额外的小耳塞选项、能够在阀杆上上下滑动以调节音量等。
在上市之前，AirPods Pro 2 新订单现在在美国和加拿大的苹果在线商店面临 2-3 周发货延迟。其他国家 / 地区的供货情况有所不同，AirPods Pro 2 在澳大利亚面临更短的 4 到 6 个工作日发货延迟，但仍可在 9 月 23 日英国地区发货。IT之家获悉，AirPods Pro 2 国行版可在 9 月 24 日-28 日发货。
苹果此前发布了第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro，售价 1899 元。官方称新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。
下面是苹果商店对新一代 AirPods Pro 介绍：
重塑新声
AirPods Pro (第二代) 经过重新设计，主动降噪效果最高提升至 2 倍，自适应通透模式可过滤响亮的外界噪音，个性化空间音频带来令人沉浸的音效。单次充电续航时间最长可达 6 小时，触控操作只需轻扫即可调节音量。改进的 MagSafe 充电盒更是精妙，不仅支持精确查找，还自带内置扬声器和挂绳孔。
卓越音质
H2 芯片升级表现，带来更智能的降噪和三维空间的声音效果。自适应均衡功能可实时调整你耳中的音乐效果，无论清脆纯净的高音还是深沉浑厚的低音，都格外清晰。
降噪效果最高提升至 2 倍
主动降噪功能现可消除两倍的嘈杂声波，让你在通勤或需要保持专注时，聆听不受干扰。自适应通透模式可每秒 48000 次过滤和调低响亮噪音的强度，让你在各种环境下，舒适地听到周围的声音。
个性化的聆听体验
你专属的聆听体验。富有弹性的硅胶耳塞有四种尺寸可选 (XS、S、M、L)，带来理想的隔音效果和贴合度。支持动态头部追踪的个性化空间音频，能让各种声音元素在你周围空间的准确位置响起，为你量耳定制聆听体验。自适应均衡功能可调节你耳中的音乐效果，每一次播放的声音，都一样细腻丰富。
电池续航更久
单次充电聆听时间最长可达 6 小时，搭配 MagSafe 充电盒使用的聆听时间最长可达 30 小时。无线充电轻而易举，只需将充电盒放在 Apple Watch 充电器或 MagSafe 充电器上即可。
充电盒设计焕然一新
重新打造的 MagSafe 充电盒自带 U1 芯片，支持精确查找功能，可帮你定位充电盒。如果它就藏在附近，还能让充电盒内置的扬声器出个声方便你寻找。自带的挂绳孔，方便你将充电盒挂在背包或手提包上，随时取用。AirPods Pro 和 MagSafe 充电盒还具备 IPX4 级别抗汗抗水性能，挥汗如雨也从容。
妙出新境界
AirPods Pro (第二代) 带来比第一代更便捷的使用体验。优化的触控操作，方便你在耳机柄上操控各项播放功能，上下轻扫即可调节音量。播报通知功能可以让 Siri 为你读出收到的重要通知或提醒。借助音频共享功能，还能轻松用两副 AirPods 一同欣赏歌曲或追剧。一如既往，AirPods Pro 能同你的 iPhone 或 Apple Watch 巧妙地配对连接，当你切换常用的 Apple 设备时，声音也会无缝切换。