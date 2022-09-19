苹果 AirPods Pro 2 无线耳机美国新订单发货延迟已长达 2-3 周

IT之家 9 月 19 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 新品手机已上市，而下一步 Apple Watch Ultra 和 AirPods Pro 2 也已开启预售，并将在 9 月 23 日起在零售店发售。

苹果 AirPods Pro 2 具有许多新功能，包括改进的音频质量、更长的电池续航、高达 2 倍的主动降噪功能、Find My 对充电盒的支持、额外的小耳塞选项、能够在阀杆上上下滑动以调节音量等。

在上市之前，AirPods Pro 2 新订单现在在美国和加拿大的苹果在线商店面临 2-3 周发货延迟。其他国家 / 地区的供货情况有所不同，AirPods Pro 2 在澳大利亚面临更短的 4 到 6 个工作日发货延迟，但仍可在 9 月 23 日英国地区发货。IT之家获悉，AirPods Pro 2 国行版可在 9 月 24 日-28 日发货。

苹果此前发布了第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro，售价 1899 元。官方称新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。

下面是苹果商店对新一代 AirPods Pro 介绍：