特斯拉上调欧洲超充站充电价格，平均每度涨 0.12 欧元

IT之家 9 月 19 日消息，据 Electrek 报道，当地时间 9 月 19 日，特斯拉向欧洲车主发送电子邮件，警告其超充网络的充电价格将再次大幅上涨。在这封邮件中，特斯拉将价格上涨归咎于欧洲“能源价格”的上涨。据该媒体核对显示，充电价格平均每千瓦时上涨 0.12 欧元。

电动汽车的最大优势之一仍然是其运营成本远低于内燃机汽车，这要归功于电力通常比天然气便宜得多。然而，由于乌克兰战争和俄罗斯石油和天然气限制，天然气和电力的成本在一直在飙升，尤其是在欧洲地区。

过去，在特斯拉超级充电站完全充电一般不会超过 5 美元或 10 美元。在多次提价后，现在许多超级充电站的收费为每千瓦时 0.50 美元，这可能导致充电 60 千瓦时的成本达到 30 美元。

IT之家获悉，在这次最新的价格上涨之后，欧洲地区大多数充电站的超级充电价格将高于每千瓦时 0.60 欧元。但在大多数情况下，这些价格仍然比天然气便宜，后者的价格在去年也大幅上涨。

因为，这些价格仅适用于超级充电桩，这仅占大多数电动汽车驾驶员整体充电的一小部分，因为大部分充电通常发生在家里过夜时。

总体而言，电费也一直在上涨，但它们比超级充电站的电费更易于管理，后者也受到需求收费的影响。

预计特斯拉将越来越多地投资于超级充电站的太阳能和储能，以帮助控制能源成本，并最终控制住超级充电站的价格。

特斯拉可能正在等待 Supercharger V4，以便在充电站更广泛地部署太阳能和储能。