郭明錤：苹果要求鸿海富士康将 iPhone 14 生产线切换到 iPhone 14 Pro，四季度 Pro 机型出货量将提升 10%

IT之家 9 月 19 日消息，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已上市开售，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。

天风国际分析师郭明錤发文指出，苹果已要求鸿海富士康将 iPhone 14 的生产线切换到 iPhone 14 Pro 机型，相当于将第四季度 iPhone 14 Pro 出货量预测提升 10% 左右。

郭明錤称，“我的最新调查指出，因 iPhone 14 Pro 系列的需求强劲，苹果已要求鸿海将 iPhone 14 产线转为 iPhone 14 Pro 系列产线，这将有助于改善苹果在 4Q22 的产品组合 / iPhone ASP。依照产线转换率，等同于苹果增加了 iPhone 14 Pro 系列在 4Q22 出货量预估约 10%。

郭明錤还表示，“目前仅少数零组件供应商的订单变化反应了鸿海的产线转换 (如 Samsung Display)，预期大部分的供应商在未来数周内应该也会收到苹果的 iPhone 14 Pro 系列加单要求。”

《苹果 iPhone 14 Pro / Max 需求旺盛交货期仍很漫长，iPhone 14 发货比 iPhone 13 / mini 还快》