iFixit 拆解苹果 iPhone 14 手机视频：称赞“可轻松拆卸显示屏和后盖玻璃”的新设计

IT之家 9 月 19 日消息，维修网站 iFixit 今天分享了 iPhone 14 标准版的拆解视频。iFixit 首席执行官 Kyle Wiens 称赞了该设备更易于修复的内部设计，称其为 iPhone X 以来最重大的 iPhone 重新设计。

正如一些评测中提到的，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 是自 iPhone 4S 以来第一款可以从设备背面打开的 iPhone 机型。iFixit 表示，显示屏和后玻璃面板只需两个螺钉和一个或两个连接器即可固定，使得这两个组件更易于拆卸和更换。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 机型本质上是“三明治”，由显示屏、容纳大部分内部组件的中框和背面玻璃面板组成。根据 MacRumors 看到的内部文件，只要这些部件没有损坏，Apple Store 和 Apple 授权服务提供商将能够在必要时通过客户现有的显示屏和后盖玻璃上安装新的组件来更换中框。

下面是视频：

IT之家获悉，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已上市开售，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。