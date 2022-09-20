V 社：Steam Deck 掌机产量超出预期，已开始提前处理第四季度订单

IT之家 9 月 20 日消息，V 社今日发文，正在加速处理 Steam Deck 的预订。这是因为加快了生产速度，并再次超出了官方的预期。算上今天发送的一批电子邮件，V 社已经为排在第三季度（7 月 - 9 月）的预订发送了邀请。

随着第三季度的预订提前处理完毕，V 社得以迅速开始下一批预订的处理，目前官方正在处理原本排在第四季度的预订。V 社已经更新了商店页面，其中公布了这一新情况，并更新了一项预订分组描述：9 月 - 12 月。

IT之家了解到，V 社此前宣布，Steam Deck 将在今年晚些时候于日本、韩国、台湾地区及香港地区发售，已在这四个地区开启预约，Steam Deck 港版的起售价为 3288 港元（约 2827.68 元人民币），台版的起售价为 13380 新台币（约 3023.88 元人民币），日版的起售价为 59800 日元（约 3019.9 元人民币），韩版的起售价为 589000 韩元（约 3039.24 元人民币）。

Steam Deck 搭载了 AMD 的 Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。