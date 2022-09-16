华强北 AirPods 破解 iOS 16 盗版检测，可绕过苹果假冒耳机提示

IT之家 9 月 16 日消息，我们此前曾报道过 《iOS 16 新增了检测假冒 AirPods 的功能》，如果苹果用户尝试将假冒的 AirPods 连接到 iPhone，就会在 iPhone 上看到“无法验证 AirPods”的警报。

IT之家了解到，用户把假冒的 AirPods 连接到 iPhone 后，会出现一个“无法验证 AirPods”的弹窗，然后底部有一个醒目的按钮“不进行连接”，下方则是一个小按钮“在蓝牙设置中连接”。苹果称，“您可以选择不连接未经验证的 AirPods，或在蓝牙设置中连接它们。如果您连接未经验证的 AirPods，它们可能无法按预期运行。”

然而道高一尺魔高一丈，昨日博主 @极客吧磊哥 发布了一条测试视频，在视频中，博主共测试三款“华强北”AirPods Pro，在第一次测试中，三款耳机均被提示为假冒 AirPods。而这三款中两款支持 OTA 升级，其中一款采用慧联 247 方案的山寨 AirPods 3 在 OTA 固件升级到 2209131508 后，成功绕过 iOS 16 对假冒 AirPods 的检测，另外洛达 1562A 和恒玄 2500YP 两款芯片的版本不支持绕过 iOS 16 假冒 AirPods 检测。

不得不说华强北的速度真是太快了，大家在选购 AirPods 的时候一定要谨慎，最好从正规官方渠道购买。