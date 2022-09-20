工信部：加快修订完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用

IT之家 9 月 20 日消息，据财联社，从工业和信息化部 20 日举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会获悉，近年来中国光伏产业规模及市场应用实现了快速的发展。

2021 年中国光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 50.6 万吨、226.6GW、197.9GW、181.8GW，产量全球占比超过 70%，光伏新增装机 54.88GW，连续 9 年位居全球首位。工信部下一步将加强公共服务保障，持续优化产业发展环境，支持行业协会等建设，加强产融合作，支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用。

IT之家了解到，8 月 25 日，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，将“发展先进高效的光伏产品及技术”列为重点之一，其中要求加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。就在前一日，工信部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布了《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，要求“加强光伏产业链全生命周期管理和碳足迹核算，加快废弃组件回收技术、标准及产业化研究”。

据中国电子技术标准化研究院高级工程师裴会川透露，在工信部等主管部门的指导下，该院已系统完成“光伏组件回收及再利用技术标准体系”研究，拟将其纳入新版《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》中。此外，《废旧光伏组件回收利用企业技术规范》《光伏电站安全拆除及分类处置管理规范》等标准正在制定过程中。