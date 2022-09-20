Mate 50 卫星通信收费吗？华为：公测期每月 30 条免费额度，后续依情况制定

IT之家 9 月 20 日消息，华为于本月发布了 Mate 50、Mate 50 Pro 系列手机，搭载超光变 XMAGE 影像，超可靠昆仑玻璃，预装鸿蒙 HarmonyOS 3.0。最重要的一项功能是搭载“向上捅破天”的技术，是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。

据搜狐科技报道，该功能只在一定时间段内免费。功能页面显示，“首次开启北斗卫星服务号并完成注册，每月可体验 30 条免费额度，月末最后一日 24 时清零并充值新的额度。”

那么，Mate 50 卫星通信功能后续会如何收费呢？华为公关回应搜狐科技称，公测期间每月免费 30 条额度，后续商用方案会根据公测情况制定。

IT之家了解到，华为介绍称，Mate 50 系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过畅连 App 中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系，还支持一键生成轨迹地图。

此外，在地面有网络的情况下所有品牌手机都可以接收北斗卫星消息（普通短信方式），如果您是华为手机，且畅连版本在 2.1.23.327 及以上，也可以通过畅连接收卫星消息（卡片方式）。

当然，这一功能仅限中国大陆地区（不含港澳台地区）使用，仅 Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计支持该功能（不含 Mate 50E）。

此外，华为官方在介绍这一功能时还提到，其他部分机型也能通过软件升级支持卫星通信功能，例如华为 Mate Xs 2 后续就会支持该功能，而另一部分机型不能通过软件升级来支持此功能，也就是硬件限制。

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