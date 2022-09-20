微软客服：Win11 22H2 正式版将在 10 月推送

IT之家 9 月 20 日消息，Twitter 用户 @nilaydebnath99 在询问了微软客服后表示，Windows 11 版本 22H2 可能不会在今天（9 月 20 日）推送了，而是将在下个月推出。

几天前，一位用户声称他们收到了一台装有 Windows 11 版本 22H2 的新戴尔笔记本电脑。该设备预装了 Windows 11 Build 22621.521 (KB5017321)。也有传言称，Build 22621.382 将是 GA （普遍可用）版本。因此，其他一些设备可能会提供该早期版本而不是 Build 22621.521。

近期，Windows 11 版本 22H2 的 ISO 链接已曝光，并且显示已被推送到服务器。说明微软已经准备好 Windows 11 版本 22H2 功能更新。

IT之家获悉，对于运行原始版本的 Windows 11 21H2 用户，将可以无缝升级到 Windows 11 22H2，因为系统要求没有改变。在功能方面，Windows 11 22H2 将恢复备受期待的任务栏“拖放”功能支持。它还将附带重新设计的任务管理器，该管理器将使用 WinUI 和 Fluent Design ，包括 Mica 和 Acrylic 材料。

此功能更新还包括“开始”菜单改进、更快的上下文菜单、桌面版 Windows Spotlight 以及文件资源管理器中的标签支持（预计将在 22H2 之后发布）。