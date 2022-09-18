微软 Win11/10 Outlook 邮箱软件被曝存在“千年虫”类问题，用户穿越回 1930 年

IT之家 9 月 18 日消息，微软 Windows 11 和 Windows 10 的 Outlook 邮箱软件日益完善，但也不能避免出现错误 Bug 等，如果用户寻找 2029 年 12 月 31 日之后的日期，他们就会“穿越” 回到 20 世纪。这有点像是“千年虫”问题。

“千年虫”软件设计问题，导致两位数的日期字段无法适应 1999 年底以后的新世纪。IT之家获悉，早期的编码人员使用了该快捷方式，从没想过软件将使用如此之久。

微软的 Outlook 故障 Bug 没有像此前“千年虫”问题那样严重，但也需要大家注意，并等待微软解决它。

一位目光敏锐的信息安全专家发现了这个问题，并在 LinkedIn 帖子中公布了详情。

简而言之， Outlook 应用程序不会让用户使用日期字段 [Ctrl + G] 并缩写年份来导航到 2029 年 12 月 31 日之后的日期。如果他们输入 01/01/30，Outlook 会将用户送回到 1930 年 1 月 1 日。

用户可以通过控件进行测试：键入 31/12/29，他们将在未来正常登录。如果完整地输入日期，他们似乎将进入正确的区域。可以在 2030 年之后正常使用 GUI 并单击条目。

与人类面临的生存挑战相比，微软 Outlook 日期故障 Bug 似乎是一件小事，但也需要微软来进行修复。