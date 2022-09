IT之家 9 月 19 日消息,今年早些时候,微软发布了一个固件更新,导致 Surface Go 和 Surface Go 2 出现问题,导致“No Bootable Device”。不久之后,微软又匆匆发布了另一个版本,以防止问题蔓延。但微软花了很长时间才为受影响的设备提供修复程序。现在 Surface Go 和 Surface Go 2 用户终于可以恢复他们受影响的设备了。

微软为 Surface Go 第一代等发布了全新的固件更新,其中修复了这款微型平板电脑的问题。

“更新适用于运行 Windows 10 May 2020 更新版本 20H1 或更高版本的 Surface Go 设备。解决了“No bootable device”启动错误。”

值得注意的是,“No Bootable Device”错误仅发生在使用 eMMC 存储的入门级配置设备上。IT之家获悉,如果用户的设备继续正常运行,使用 SSD 存储更昂贵版本的 Surface Go 和 Go 2 用户不需要安装该紧急修复。