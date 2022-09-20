由于核心隔离 (VBS) ，微软 Win11 最近更新将禁用 Intel CPU 超频功能

IT之家 9 月 20 日消息，在微软通过 Windows 11 21H2 改进的各种安全功能中，其中之一是基于虚拟化的安全性 (VBS)，也称为核心隔离。顾名思义，VBS 旨在通过将计算机进程与操作系统和设备隔离开来，提供“针对恶意软件和其他攻击的额外保护”。

然而因此，英特尔的 Extreme Tuning Utility (XTU)、MSI 微星的 Afterburner 等调整工具已无法正常运行。例如，XTU 可能会在完全能够超频的系统上显示“超频已禁用”。该问题似乎是由 Windows 11 上的 VBS 或核心隔离阻止这些软件访问各种寄存器（如超频信箱区 (MSR 150h)）引起的，这些寄存器对于超频、过压或欠压芯片等操作至关重要。即使用户尝试从 BIOS 更改设置，问题仍然存在。MSI 设备上报告了这些问题，但其他 OEM 和供应商的系统也可能受到影响。

虽然 VBS 也存在于 Windows 10 上，但默认情况下未启用。然而，在 Windows 11 上，VBS 在纯净的 Windows 11 安装中默认开启，至少最初是这样的。在稍后的版本微软可能已将其关闭，但一份新报告表明，最近的 Windows 11 更新再次默认重新启用了此功能。

自从在 Windows 11 中首次启用 VBS 以来，它一直是热门话题。有报道称，即使在完全支持的系统上启用该功能，游戏性能也会变得很差。