微软详细说明组策略在 Win11/10 中禁用 IE11 浏览器

IT之家 9 月 20 日消息，Internet Explorer (IE) 在几个月前退役，还有网友配上墓碑以纪念其“逝世”。但是，该 IE11 浏览器并没有真正死掉，也没有完全死掉。微软解释说，禁用过程很漫长，6 月 15 日只是开始。

在此日期之后的接下来的几个月中，在旧版浏览器在未指定日期通过 Windows 更新完全禁用之前，尝试打开 IE 将重定向到微软 Edge 中的 IE 模式。事实上，有些用户甚至想出了强制 IE 在 Windows 11 中打开的方法，Windows 11 甚至不应该捆绑该浏览器。

现在，微软已经详细介绍了组策略配置，组织可以使用它来更好地控制何时禁用 IE，而不是等待未指定的日期。

组策略在微软文档中简称为“禁用 IE 策略”。顾名思义，它允许组织准确配置他们希望 IE 在其环境中停止服务的时间。它基本上模仿了即将推出的将完全禁用 IE 的 Windows 更新，但好处是，组织可以自己安排和计划其 IE 禁用时间表，而不是等待那个未指定的日期到来。

微软还向那些不确定是否可以完全放弃 IE 并担心如果它在逐渐重定向阶段突然停止工作时业务中断的客户推荐了此策略。

下面是微软在组策略中配置禁用 IE 策略的指南：

确保具有必备的操作系统更新。此步骤将直接更新计算机上的 ADMX 文件（特别是 inetres.adml 和 inetres.admx）。请注意，如果想更新 Central Store，需要从具有必备更新的计算机上复制 .adml 和 .admx 文件，或从此处下载最新的 Windows 10 管理模板。

打开组策略编辑器。

转到计算机配置 / 管理模板 / Windows 组件 / Internet Explorer。

双击禁用 Internet Explorer 11 作为独立浏览器。

选择启用。

在选项下，选择以下值之一：

-如果不想通知用户 IE11 已禁用，请选择“绝不”。

-如果希望每次从 IE11 重定向用户时都通知他们，请选择“总是”。

-如果只想在用户第一次被重定向时通知他们，请选择“每个用户一次”。

选择确定或应用以保存此策略设置。

IT之家获悉，微软还提醒组织，如果他们确定要摆脱 IE，最好在 11 月 1 日之前配置此策略。这是因为大多数组织在一年的最后几周进入假期冻结期，如果在此期间意外禁用 IE，则会出现问题。