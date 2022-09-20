工信部：全球约 80% 的 PC、65% 以上智能手机 / 彩电在中国生产

IT之家 9 月 20 日消息，据“工信微报”公众号消息，工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，主题是“大力发展新一代信息技术产业”。工业和信息化部电子信息司司长乔跃山、副司长徐文立，信息技术发展司副司长王建伟出席发布会，介绍党的十八大以来新一代信息技术产业取得的主要成就并答记者问。

据乔跃山介绍，从 2012 年到 2021 年，我国电子信息制造业增加值年均增速达 11.6%，营业收入从 7 万亿元增长至 14.1 万亿元，在工业中的营业收入占比已连续九年保持第一；利润总额达 8283 亿元。软件和信息技术服务业业务收入从 2.5 万亿元增长至 9.5 万亿元，年均增速达 16%，增速位居国民经济各行业前列；2021 年利润总额达 1.2 万亿元，较 2015 年翻一番。

十年来，我国新一代信息技术产业结构不断优化。2021 年，14 家中国软件名城软件和信息技术服务业业务收入占全国软件业比重达 78.4%，产业集聚效应凸显。手机、彩电、计算机、可穿戴设备等智能终端产品供给能力稳步增长，内需升级趋势明显。如 4K 电视机加快普及，2021 年我国 4K 电视机出货占比达到 72%。国内多条全球最高世代液晶面板生产线投产，全柔性 AMOLED 面板生产线批量出货，8K 超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、透明屏等多款创新产品全球首发。

据徐文立介绍，近年来，我们大力支持北斗短报文、高精度、低功耗等芯片 / 模块的研发和产业化，不断改进工艺、提升性能、降低成本。服务基础设施逐步健全。完善北斗网络辅助公共服务平台能力建设，支持车道级应用，2022 年上半年，平台北斗活跃用户量平均每日 4030 万，业务量每日 3.2 亿次。北斗应用规模不断扩大。国内北斗高精度共享单车投放量突破 500 万辆，货车前装北斗超过百万辆。2022 年上半年，新进网手机中有 128 款支持北斗，出货量合计 1.32 亿部，出货量占比达 98.5%。

徐文立还介绍到，我国消费电子产销规模均居世界第一，是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在中国设立制造基地和研发中心。全球约 80% 的个人计算机、65% 以上的智能手机和彩电在国内生产，创造直接就业岗位约 400 万人，相关配套产业从业人员超千万。

此外，十年来，诸多“世界首发”消费电子产品陆续问世，包括全球首款消费级可折叠柔性屏手机、全球首款叠屏电视、全球首台卷曲屏 8K 激光电视、全球首款 4K 240Hz 曲面电竞用显示器、全球首台 5G 笔记本电脑等，彰显了我国创新能力水平。我国消费电子产业锻造出众多全球驰名品牌，2021 年全球手机、彩电、计算机出货量前五品牌中，我国大陆手机品牌有 3 家，彩电品牌有 3 家，计算机品牌有 1 家。