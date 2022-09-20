微软详细介绍 SharePoint Server 下一步发展，推出 22H2 版本功能更新

IT之家 9 月 20 日消息，与 Office 一样，微软也提供了两个版本的 SharePoint。一种是基于云的 SharePoint Online，另一种是托管在本地的 SharePoint Server。虽然 SharePoint Online 是推荐给组织的解决方案，但对于那些希望朝着更加自治的基础结构方向发展的用户来说，SharePoint Server 仍然是受支持的产品。近期，微软详细介绍了 SharePoint Server 的一些新功能以及下一步的计划。

首先，微软提供了 SharePoint Server 订阅版 (SE) 的一些详细信息，该版本于 2021 年 7 月进入公共预览版，并于 2021 年 11 月正式发布。它使组织能够频繁地接收新功能，而不是等待发布 SharePoint Server 的下一个主要版本。

展望未来，微软将以功能更新的形式向 SharePoint Server SE 推出新体验。这种方法背后的想法是为发布节奏引入可预测性。每年仅发布两个功能更新，并且将使用版本命名来表示在哪半年发布了更新。示例包括版本 22H2、23H1 等。它们将作为每月公开更新的一部分发布，并会在随后的更新中汇总。

为了错开推出时间并让组织有时间测试更新并培训员工了解新功能，微软还推出了两个频道：标准发布和早期发布。以下是微软对它们的描述：

“将有两个功能发布频道：标准发布和早期发布。作为这项工作的一部分，客户将能够选择最适合其组织的发布频道。大多数新功能体验将首先引入到早期发布频道，尽管由于技术限制，一些新功能体验可能会直接引入标准发布频道。一旦新功能体验准备好供所有客户默认使用，它将移至标准发布频道。”

除此之外，微软还宣布，SharePoint Server SE 的第一个功能更新现在通过 9 月的每月更新推出，即版本 22H2。它包括以下功能：

反恶意软件扫描接口 (AMSI)

现代列表和 DocLibs

“复制”和“移动”增强功能

列格式增强

批量编辑

按钮 web 部件

在现代自助服务网站创建窗格中选择默认网站语言

新的 SharePoint RESTful ListData.svc 实施

微软也没有忽略旧的、受支持的 SharePoint 版本。SharePoint 2013 工作流即将获得名为 SharePoint Workflow Manager 的新工具。这是服务总线和 Microsoft Workflow Manager 的替代品，旨在与 SharePoint Server 环境集成。它将于今年晚些时候上市。

IT之家获悉，使用旧版 SharePoint 的客户还将收到新的通知体验，当他们的产品支持结束时通知客户，并为他们提供迁移策略指导。这适用于 SharePoint 2013、2016 和 2019，其中第一个产品的生命周期将于 2023 年 4 月 11 日结束。

最后，微软宣布 SharePoint Server 技术采用计划 (TAP) 现在正在接受提名。它允许各种客户、独立软件供应商 (ISV) 和顾问访问预发布版本的 SharePoint Server，以便在他们自己的环境中进行测试和部署，同时还有助于塑造产品的未来。