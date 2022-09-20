首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软详细介绍 SharePoint Server 下一步发展，推出 22H2 版本功能更新

2022/9/20 19:16:52 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 9 月 20 日消息，与 Office 一样，微软也提供了两个版本的 SharePoint。一种是基于云的 SharePoint Online，另一种是托管在本地的 SharePoint Server。虽然 SharePoint Online 是推荐给组织的解决方案，但对于那些希望朝着更加自治的基础结构方向发展的用户来说，SharePoint Server 仍然是受支持的产品。近期，微软详细介绍了 SharePoint Server 的一些新功能以及下一步的计划。

首先，微软提供了 SharePoint Server 订阅版 (SE) 的一些详细信息，该版本于 2021 年 7 月进入公共预览版，并于 2021 年 11 月正式发布。它使组织能够频繁地接收新功能，而不是等待发布 SharePoint Server 的下一个主要版本。

展望未来，微软将以功能更新的形式向 SharePoint Server SE 推出新体验。这种方法背后的想法是为发布节奏引入可预测性。每年仅发布两个功能更新，并且将使用版本命名来表示在哪半年发布了更新。示例包括版本 22H2、23H1 等。它们将作为每月公开更新的一部分发布，并会在随后的更新中汇总。

为了错开推出时间并让组织有时间测试更新并培训员工了解新功能，微软还推出了两个频道：标准发布和早期发布。以下是微软对它们的描述：

“将有两个功能发布频道：标准发布和早期发布。作为这项工作的一部分，客户将能够选择最适合其组织的发布频道。大多数新功能体验将首先引入到早期发布频道，尽管由于技术限制，一些新功能体验可能会直接引入标准发布频道。一旦新功能体验准备好供所有客户默认使用，它将移至标准发布频道。”

除此之外，微软还宣布，SharePoint Server SE 的第一个功能更新现在通过 9 月的每月更新推出，即版本 22H2。它包括以下功能：

  • 反恶意软件扫描接口 (AMSI)

  • 现代列表和 DocLibs

  • “复制”和“移动”增强功能

  • 列格式增强

  • 批量编辑

  • 按钮 web 部件

  • 在现代自助服务网站创建窗格中选择默认网站语言

  • 新的 SharePoint RESTful ListData.svc 实施

微软也没有忽略旧的、受支持的 SharePoint 版本。SharePoint 2013 工作流即将获得名为 SharePoint Workflow Manager 的新工具。这是服务总线和 Microsoft Workflow Manager 的替代品，旨在与 SharePoint Server 环境集成。它将于今年晚些时候上市。

IT之家获悉，使用旧版 SharePoint 的客户还将收到新的通知体验，当他们的产品支持结束时通知客户，并为他们提供迁移策略指导。这适用于 SharePoint 2013、2016 和 2019，其中第一个产品的生命周期将于 2023 年 4 月 11 日结束。

最后，微软宣布 SharePoint Server 技术采用计划 (TAP) 现在正在接受提名。它允许各种客户、独立软件供应商 (ISV) 和顾问访问预发布版本的 SharePoint Server，以便在他们自己的环境中进行测试和部署，同时还有助于塑造产品的未来。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SharePoint微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用