特斯拉马斯克要大规模部署人形机器 Optimus，专家称没那么容易

新浪科技讯 北京时间 9 月 20 日晚间消息，据报道，特斯拉将在本月底的“人工智能日”活动中展示其 Optimus 人形机器人，并计划大规模部署到其得克萨斯州工厂中。但专家对此表示怀疑，称类人机器人可能比自动驾驶汽车还要复杂。

四年前，特斯拉汽车工厂曾陷入“生产地狱”，马斯克当时将其归咎于“过度依赖于机器人”，称人类在某些工作上的表现要更好。

但如今，时代变了。最新的招聘信息显示，特斯拉得克萨斯州工厂正在制定雄心勃勃的计划，准备在工厂内部署数千个“Tesla Bot”（或称“Optimus”）人形机器人。最终，将有数百万台 Optimus 机器人被部署到全球。

一位知情人士称，在公司内部，部署 Optimus 机器人的气氛已经形成，特斯拉在越来越的内部会议上讨论这些器人。

从长远来看，马斯克表示，机器人还可以在家中使用，做饭、修剪草坪和照顾老人，甚至还可以成为人类的伴侣。马斯克预计，最终，机器人业务的规模可能超过特斯拉的汽车营收。

在今年 9 月 30 日（北京时间 10 月 1 日）的“AI Day”（人工智能日）上，特斯拉将展示其人形机器人 Optimus 的原型机。今日，马斯克在 Twitter 上也证实了这一点，称特斯拉的人工智能团队正在研究人形机器人 Optimus，可能于明年开始生产。

而机器人专家、投资者和分析师表示，特斯拉面临的质疑是：它能否展示出足够的技术进步，以证明在工厂、家庭和其他地方使用这种“通用”机器人是合理的。虽然特斯拉已经在其工厂部署了数百台机器人来执行特定的生产任务。

事实上，几十年来，本田汽车和现代汽车（旗下波士顿动力部门）等公司，一直都在开发“仿人机器人”。但与自动驾驶汽车一样，机器人在不可预测的情况下也遇到了麻烦。

美国宇航局（NASA）旗下“灵巧机器人实验室”（Dexterous Robotics Team）负责人肖恩・阿齐米（Shaun Azimi）向媒体表示：“事实证明，自动驾驶汽车并不像任何人想象的那么容易。在某种程度上，人形机器人也是如此。如果发生意外情况，对这些变化保持灵活和稳健是非常困难的。”

在 2019 年的“Autonomy Day”（自动驾驶日）活动中，马斯克曾承诺，到 2020 年将有 100 万辆自动驾驶出租车（robotaxis）上路。但时至今日，特斯拉尚未交付这样的汽车。

专家表示，马斯克的机器人或许能在“AI Day”活动中展示基本能力，但它们很难达到人们的期望。

亚利桑那州立大学人类系统工程教授南希・库克（Nancy Cooke）称，为了取得成功，特斯拉需要展示机器人能做多种无脚本的动作。这样的证据可能会提振特斯拉股价。当前，特斯拉股价较 2021 年的峰值已经下跌了 25%。

库克说：“如果只是让机器人四处走动，或者让机器人跳个舞，那已经实现了。这不会给人们留下印象的深刻。”

对此，特斯拉尚未发表评论。但过去，马斯克曾证明过怀疑者是错的。

马斯克之前曾承认，在没有明确指示的情况下，类人机器人没有足够的智能来“应对”现实世界。但他表示，特斯拉可以利用其在人工智能和关键组件方面的专业知识，大规模开发和生产智能、低成本的人形机器人。

而持有特斯拉股票的风险投资公司 Loup Ventures 的管理合伙人基恩・蒙斯特（Gene Munster） 称：“投资者对 Optimus 并不感到兴奋。它大规模运作的可能性很小，它比自动驾驶汽车要难得多。”