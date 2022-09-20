马斯克：正在研究人形机器人擎天柱和召唤 / 自动泊车功能

IT之家 9 月 20 日消息，今年 6 月 3 日，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在推特发文称，第二届特斯拉 AI 日（人工智能日）活动推迟到 9 月 30 日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱（Optimus）原型机。

今日，马斯克在社交平台上表示，美国及加拿大所有安全分数超过 80 分的汽车都会在明天之前收到 FSD Beta 10.69.2.2 的下载邀请推送。此外，在回复网友评论时，马斯克称特斯拉的自动驾驶 / 人工智能团队正在研究人形机器人 Optimus 和召唤 / 自动泊车功能，并且其最后期限均是本月底。这进一步证实了特斯拉将会在第二届特斯拉 AI 日活动上展示擎天柱（Optimus）原型机。

马斯克此前曾透露，人形机器人擎天柱将使用其自动驾驶系统所使用的 8 个摄像头进行操作，为了与人类互动，还将在其头部安装一个屏幕。他还称，若未来两年内人形机器人擎天柱能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，售价或许为 2.5 万美元（约 17.5 万元人民币）。

据IT之家此前报道，在当地时间 8 月 4 日举行的特斯拉股东大会上，马斯克表示，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克此前称，擎天柱基本上可以做任何人类不想做的事情，比如执行一些危险、重复或无聊的工作。