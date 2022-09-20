首发价 7999 元！TCL 双子舱洗衣机 Q10 正式发布：行业最大上筒设计

9 月 20 日，TCL 新品双子舱洗衣机 Q10 正式发布。作为一款旗舰级别的双滚筒复式分区洗衣机产品，双子舱 Q10 采用了双筒设计，其中上筒洗涤容量从行业内常规的 4KG 升级到 6KG，做到了行业最大洗涤容量，比行业标配大 42%。此外，上下双筒均搭载了尼得科直驱变频电机，下筒还支持离子柔烘等功能。据了解，TCL 双子舱 Q10 的首发价格为 7999 元，首发期间赠送 1000 元消费者体验金，整机免费包修 5 年，电机免费包修 10 年。

外观方面，TCL 双子舱 Q10 提供了莫奈青配色，机身表面采用了 VCM 拉丝材质，上下两个筒均采用了镀铬银色门框，中间是透明玻璃材质，其中上筒的上半部分，被一块硕大的触摸式彩屏覆盖，整机造型相当百搭，可以自然地融入到不同家装风格的环境中。在安装方式上，你可以选择嵌入式安装，又或者是自由摆放安装。

在使用体验上，TCL 双子舱 Q10 上下筒均采用了“Push”的开门方式，智能投放盒设计在洗衣机的腰部位置，也采用了“Push”的开门方式，其中洗衣液最大可添加 850ml，柔顺剂最大可添加 550ml，官方表示 1 次加满，可洗 30 次。

TCL 双子舱 Q10 采用了 6KG 大上筒，远超行业的 4KG 标准，其中，筒径达到了 510mm，比行业标配大 42%；上筒取衣口直径 360mm，筒径、容量均提升 50%，据官方数据，6kg 大上筒能够一次性洗婴儿服 40 件，或者是童装 20 件，以及校服 8 件，儿童被 5 套。

TCL 双子舱 Q10 下筒容量达到了 10KG，能够一次性洗 12 件牛仔裤，或者是 50 件衬衣，一套落地窗帘，或者是 3 套三件套。此外，更大的筒径带来了更长的摔打路径，有效提高了洗净比，洗净比达到了 1.1，也均支持 UVC 紫外线除菌技术，官方表示除菌率 99.99%，除螨率 100%。

在功能方面，该产品下筒还支持离子柔烘和离子空气洗。据官方描述，双子舱 Q10 内置离子发生器，能够产生浓度高达 1600 万 / cm³ 的离子风，不断地吹拂衣物，吸满负氧离子后，衣物会变得蓬松有型，纤维更柔顺，并且无静电。

除了烘干衣物之外，离子空气洗还可以针对一些不能水洗的衣物，比如皮草、真丝裙等，进行无水护理，达到祛除异味、除菌净螨、吸附粉尘颗粒、蓬松衣物等多重护理功效。

电机方面，TCL 双子舱洗衣机 Q10 搭载了尼得科双直驱变频电机。相较于传统的皮带电机，由于没有皮带与皮带轮等部件，DD 直驱变频电机能够进一步减少摩擦和振动，相对来说噪声更小、振动更小，以及高能效、寿命长，因此 TCL 双子舱洗衣机 Q10 还有非常出色的洗衣静谧性表现。除此之外，TCL 双子舱洗衣机 Q10 还在支持 App 互联、远程操控、预约洗等等功能。

TCL 双子舱洗衣机 Q10 首发期间，首发价格 7999 元，再赠送 1000 元消费体验金，还能享受整机免费包修 5 年，电机免费包修 10 年。