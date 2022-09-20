英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，英伟达正式发布 RTX 4090 旗舰显卡，搭载 16384 CUDA + 24GB 显存，建议零售价 12999 元起，10 月 12 日上市。

据介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

IT之家了解到，RTX 4090 具有 760 亿个晶体管、16384 个 CUDA 核心和 24 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

华硕、七彩虹、耕升、影驰、技嘉、映众、微星和索泰等顶级显卡供应商将在中国推出 GeForce RTX 4090 标频版和超频版。宏碁、外星人、华硕、戴尔、惠普、联想和微星等也将推出 OEM 产品。此外，NVIDIA 也将限量推出 RTX 4090 的 FE 版。