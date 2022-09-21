技嘉推出 RTX 4090 显卡，四款型号 10 月开售

IT之家 9 月 21 日消息，今天，技嘉宣布将于十月开售 AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE、AORUS GeForce RTX 4090 MASTER、GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 和 GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE 等四款显卡，GeForce RTX 4080 系列将于十一月上市。

据介绍，AORUS RTX 40 系列显卡搭载经典 WINDFORCE 风之力散热系统，除了正逆转散热技术之外，再结合新鯊魚仿生风扇造型设计和新扇叶表面设计，风压在同转速下比一般风扇可大幅提升 30%，同时可有效减少扰流，达到 3dB 降噪效果。在被动散热方面，具有弯角造型的加大版散热鳍片模组，提供更有效的散热性能，再搭配上将显示芯片和显存等发热核心完整覆盖的导热板与复合式热管的导引效果，以及加大的进气格栅设计，确保 AORUS 显卡即便在高负载运行下，也能提供更好的散热效率。

针对外观部分，AORUS 和 GAMING OC 系列显卡配备升级版 RGB Halo 三环灯，细腻的多彩光环深受 DIY 组装玩家喜爱，搭配软件可自定义不同色彩及模式，让玩家展现与众不同的炫彩灯效。显卡侧面搭载功能强大的 LCD 屏幕，不仅可以自定义 GIF 动画、文字与图片，还可监控显卡温度、风扇转速等各项显卡运行情况。