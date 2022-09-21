微星发布 RTX 40 显卡：SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO、VENTUS 四大系列

IT之家 9 月 21 日消息，今晚，微星发布 RTX 40 系列显卡，包括 SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO、VENTUS 四大系列。

SUPRIM

SUPRIM LIQUID

GAMING TRIO

VENTUS

IT之家了解到，微星这一代显卡除了 SUPRIM 系列的风冷版本，还将推出一个名为 SUPRIM LIQUID 的版本。该系列仅有 GeForce RTX 4090 版，采用液体散热系统，可将温度保持在更低水平，从而实现新的性能水平。

新一代的 SUPRIM 使用 MSI 最先进的空气散热系统 TRI FROZR 3S 进行冷却，RTX 4090 和 RTX 4080 16G 采用了 VC 均热板导热，而基于 RTX 4080 12G 的型号将拥有一个巨大的镀镍铜基板导热。官方表示， SUPRIM 型号的尺寸和性能一样令人印象深刻，基于 RTX 4090 的型号占用 3.75 个插槽，而 RTX 4080 型号分别高达 3.75 和 3.5 个插槽。

SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO 和 VENTUS 将成为微星的 GeForce RTX 40 系列产品线的先锋，计划在不久的将来推出更多系列。