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微星发布 RTX 40 显卡：SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO、VENTUS 四大系列

2022/9/21 0:39:18 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 9 月 21 日消息，今晚，微星发布 RTX 40 系列显卡，包括 SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO、VENTUS 四大系列。

NVIDIA® GeForce

SUPRIM

NVIDIA® GeForce

SUPRIM LIQUID

NVIDIA® GeForce

GAMING TRIO

VENTUS

IT之家了解到，微星这一代显卡除了 SUPRIM 系列的风冷版本，还将推出一个名为 SUPRIM LIQUID 的版本。该系列仅有 GeForce RTX 4090 版，采用液体散热系统，可将温度保持在更低水平，从而实现新的性能水平。

新一代的 SUPRIM 使用 MSI 最先进的空气散热系统 TRI FROZR 3S 进行冷却，RTX 4090 和 RTX 4080 16G 采用了 VC 均热板导热，而基于 RTX 4080 12G 的型号将拥有一个巨大的镀镍铜基板导热。官方表示， SUPRIM 型号的尺寸和性能一样令人印象深刻，基于 RTX 4090 的型号占用 3.75 个插槽，而 RTX 4080 型号分别高达 3.75 和 3.5 个插槽

SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO 和 VENTUS 将成为微星的 GeForce RTX 40 系列产品线的先锋，计划在不久的将来推出更多系列。

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关键词：微星显卡

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