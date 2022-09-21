《赛博朋克 2077》大升级：支持英伟达全极致光追和 DLSS 3，RTX 4090 四倍帧率

IT之家 9 月 21 日消息，据英伟达官方消息，由 CD Projekt RED 制作的《赛博朋克 2077》是一款凝聚了先进技术的游戏。它采用多种光线追踪技术来渲染庞大的未来都市“夜之城”，并展现令人惊异的丰富细节。

近期，《赛博朋克 2077》将迎来新一轮震撼更新，通过推出新的“全极致光线追踪模式”为本已十分出色的视效再添点睛之笔。

NVIDIA DLSS 3 也将登陆这款大作。这项搭载于 GeForce RTX 40 系列显卡的新技术可将帧率提升数倍，为“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”游戏玩家在新的“全极致光线追踪模式”下体验纤毫毕现的细节和极致分辨率。

根据英伟达的官方数据，运行最新版本的《赛博朋克 2077》，RTX 4090 的帧率将是 RTX 3090 Ti 的四倍多，RTX 4080 16GB 的帧率将是 RTX 3080 Ti 的三倍多。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》